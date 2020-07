Aschaffenburger Hauptbahnhof: Kein Mundnasenschutz - Mann rastet aus

Ein 32-jähriger Deutscher betrat gegen 19:15 Uhr am Sonntag die Wartehalle des Aschaffenburger Hauptbahnhofs ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Eine Streife der Bundespolizei sprach diesen darauf an. Der völlig uneinsichtige Mann reagierte äußerst aggressiv und flüchtete vor den Beamten Richtung Innenstadt, als diese die Personalien feststellen wollten.

In der Kleberstraße konnte der Flüchtende schließlich eingeholt und festgenommen werden, nachdem er erheblichen Widerstand leistete.

Eine zufällig vorbeifahrende Streife der Landespolizei eilte der Bundespolizei dabei zur Hilfe. Ein Bundespolizist verletzte sich bei dem Gerangel an der Hand und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

Auf dem Weg zur Dienststelle der Bundespolizei folgten wüste Beschimpfungen und Beleidigungen gegenüber den Beamten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 32-Jährige seinen Weg fortsetzen. Neben dem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz muss er sich nun zusätzlich wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

Bundespolizeiinspektion Würzburg