Aschaffenburger Bankmitarbeiter vereitelt Betrug durch falsche Rechtsanwälte

Im Lauf des vergangenen Freitags wurde der Geschädigte durch einen unbekannten Anrufer aufgefordert angebliche Schulden in Höhe von 2.000 Euro zu begleichen. Der ausstehende Betrag habe sich aus Lotterieteilnahmen ergeben, die jedoch tatsächlich nie erfolgt waren. Der Anrufer setzte den Mann aus Aschaffenburg derart unter Druck, dass dieser bei seiner Hausbank zumindest einen Teilbetrag des Geldes überweisen wollte. Glücklicherweise hinterfragte ein Bankmitarbeiter die Rechtmäßigkeit der Forderung und der Geschädigte meldete im Anschluss den Vorfall der Aschaffenburger Polizei. So kam es letztlich nicht zu einem Sachschaden.

Unfallflucht in aschaffenbirger Elisenparkhaus

Aschaffenburg. Im Zeitraum von Donnerstag- bis Freitagvormittag wurde im Elisenparkhaus ein dort abgestellter Pkw durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Schaden in Form von Kratzern an der Heckstoßstange beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Hinweise zum Unfallhergang oder zu möglichen Unfallbeteiligten nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Verkehrsunfall am Zebrastreifen Hofgartenstraße

Aschaffenburg. Am Freitagnachmittag kam es an einem Zebrastreifen in der Hofgartenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden an ihrem Fahrrad.

Die 27-Jährige querte gegen 15 Uhr auf ihrem Fahrrad den Fußgängerüberweg in Richtung Grünewaldstraße. Hierbei konnte ein aus dem Kreisverkehr kommender Autofahrer die junge Frau aufgrund eines Lkw nicht rechtzeitig sehen und touchierte sie im Bereich des Hinterreifens. Die Radfahrerin kam zu Fall und hatte Glück im Unglück. Auch ohne Helm erlitt sie nach ersten Feststellungen lediglich eine Gehirnerschütterung und Schmerzen im Bereich der Schulter. Zur weiteren Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht.

Der Reifen ihres Fahrrades wurde verbogen, während am Pkw augenscheinlich kein Sachschaden entstand.

Unfallflucht in Großostheim

Großostheim. In der Zeit von Donnerstagvormittag bis Freitagmittag wurde ein blauer VW Sharan auf einem Parkplatz Am Stumpfen Turm beschädigt. Die Fahrerin parkte ihren Pkw am Donnerstag gegen halb elf am Fahrbahnrand. Bei ihrer Rückkehr am Freitag gegen 15.30 Uhr stellte sie frische Kratzer am Heck des Fahrzeugs fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

