Aschaffenburg/A3: Zwei Autofahrer unter Drogen aus dem Verkehr gezogen

Ein 28-Jähriger wurde am Sonntagmorgen als Fahrer eines Kia auf der A3 bei Aschaffenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei zeigte der Mann deutliche drogenbedingte Ausfallerscheinungen, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Zudem wurde bei ihm noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden, die sichergestellt wurde.

Bei einer weiteren Verkehrskontrolle wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ein 19-Jähriger bei Weibersbrunn überprüft. Auch er fuhr mit seinem Auto die A3 in Richtung Würzburg entlang. Da bei dem 19-Jährigen deutliche körperliche Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, wurde bei ihm ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser verlief dann gleich auf verschiedene Betäubungsmittel positiv, woraufhin sich der Mann ebenfalls einer Blutentnahme unterziehen musste.

Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt unterbunden.

Waldaschaff/A3: Vor den Augen der Polizei betrunken in Leitplanke gefahren

Beamte der Verkehrspolizei konnten am Sonntagmorgen auf der A3 bei Waldaschaff beobachten, wie ein Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Sattelzug fuhr zunächst auf dem rechten der drei Fahrstreifen, kam dann nach rechts ab, überquerte den Pannenstreifen und kollidierte schließlich mit der Außenleitplanke. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt, an den Sicherheitseinrichtungen und am Sattelzug entstand allerdings ein Sachschaden von über 10000 Euro.

Der 25-Jährige Berufskraftfahrer gab an, dass er sein Mobiltelefon während der Fahrt genutzt hätte und deshalb von der Fahrbahn abgekommen sei, die Hauptunfallursache dürfte allerdings in der von den Beamten festgestellten Alkoholisierung des Mannes zu finden sein. Ein Atemalkoholtest ergab beim Unfallfahrer einen Wert von ca. 1,2 Promille. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt, zudem musste er eine Sicherheit für die zu erwartende Strafe hinterlegen.

stru/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach