Aschaffenburg: Zu laute Musik bei den Campern und auch in der Sandgasse

Im Rahmen einer Feierlichkeit wurde über eine längere Zeit laute Musik abgespielt. Die Ruhestörungen waren so massiv, dass mehrere andere Gäste den Stellplatz bereits verlassen hatten.

Nachdem es deshalb zu mehreren Polizeieinsätzen kam, wurde zunächst die Musikanlage sichergestellt.

Da auch die Sicherstellung der Musikanlage allerdings nicht für die nötige Ruhe sorgte, wurde die 46-jährige Hauptverursacherin in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Für die im Bußgeldverfahren zu erwartenden Strafe wurde des Weiteren eine Sicherheitsleistung erhoben.

Auch ein 57-jähriger Mann musste zur Unterbindung weiterer Ruhestörungen in Gewahrsam genommen werden.

Der Mann war zuvor mehrfach aufgefordert worden, das Keyboardspielen in der Sandgasse einzustellen. Da der Mann uneinsichtig war und die Nachtruhe weiterhin störte, wurde auch er in Gewahrsam genommen.

Das Ordnungsamt der Stadt Aschaffenburg war bei der Kontrolle vor Ort und leitete ein entsprechendes Bußgeldverfahren ein.



Verkehrszeichen beschädigt

Aschaffenburg. Am Samstagnachmittag, gegen 17.25 Uhr befuhr ein 85-jähriger Opel-Fahrer die Straße „Am Königsgraben“ in Richtung Würzburger Straße. An der Einmündung zur Dümpelsmühlstraße wollte er nach links abbiegen.

Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und prallte auf eine dortige Verkehrsinsel. Durch den Verkehrsunfall wurde ein Verkehrszeichen umgefahren. Da dieses auf die Fahrbahn ragte, wurde das Tiefbauamt Aschaffenburg verständigt.

Die Bergung des Wagesn wurde durch einen Abschleppdienst durchgeführt. Er entstand ein Sachschaden von circa 700 Euro.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.





Ladendiebstahl

Aschaffenburg. Am Samstag, gegen 13.15 Uhr wurde eine 39-jährige Frau durch die Filialleiterin eines Bekleidungsgeschäftes in der Bert-Brecht-Straße beim Diebstahl von Sportschuhen beobachtet.

Bevor die Frau das Geschäft verlassen konnte, wurde sie von der Filialleiterin angehalten und anschließend an eine Streifenbesatzung übergeben. Gegen die Frau wird nun wegen Ladendiebstahl ermittelt.

Sachbeschädigungen im Stadtgebiet

Aschaffenburg. In der Zeit von Freitag 22 Uhr bis Samstag 8.10 Uhr wurde eine Glasscheibe des Wetterschutzes (Unterstand) an der Bushaltestelle „Nordfriedhof“ in der Konradstraße beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro.

In der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Samstag, 12.30 Uhr, wurde ein in der Betgasse abgestellter BMW Mini durch einen unbekannten Täter beschädigt.

Am Samstag bemerkte die Halterin, dass an ihrem Fahrzeug das Rücklicht und ein Außenspiegel beschädigt worden waren. Der Sachschaden beträgt circa 400 Euro.

Zeugen der Vorfälle sollen sich bitte mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg (Tel. 06021-857-2231) in Verbindung setzen.

Wildunfall mit einem Reh

Großostheim. Am Sonntag, gegen 4 Uhr, befuhr ein 61-jähriger VW-Fahrer die Bundesstraße 469 in Fahrtrichtung Aschaffenburg.

Kurz vor der Ausfahrt Großostheim querte ein Reh die Fahrbahn. Der Kraftfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern.

Das Reh flüchtete nach dem Verkehrsunfall in unbekannte Richtung. Ob am VW ein Schaden entstanden ist, muss durch eine Werkstatt festgestellt werden.

mkl/Polizei Aschaffenburg