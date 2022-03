Aschaffenburg: Wer hat die Festbänke in den Main geworfen?

Vor Ort konnte der Betreiber des Biergartens angetroffen werden, welcher bereits versuchte die Bänke wieder an Land zu holen. Da dies nicht gefahrlos gelang wurde die Feuerwehr Aschaffenburg hinzugerufen, welche die Bergung erfolgreich durchführte. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Bänke in der Nacht von Freitag auf Samstag mutwillig durch unbekannte Täter in den Main gestoßen wurden. Zwischenzeitlich waren diese so aufgequollen, dass mit einem Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro gerechnet werden muss. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-0 entgegen.

Rollerfahrer ohne Führerschein unterwegs

Aschaffenburg. Am späten Samstagabend, gegen 21:40 Uhr, wurde in der Hanauer Straße ein Rollerfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass dem Verkehrsteilnehmer aufgrund von Vorfällen in der Vergangenheit der Führerschein bereits entzogen wurde. Da er nun die für das Kleinkraftrad erforderliche Fahrerlaubnisklasse M nicht mehr besitzt, muss er sich aufgrund des Straftatbestandes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Aschaffenburg. Am Samstagmittag, gegen 16:50 Uhr, konnte in der City-Galerie in der Fabrikstraße ein Ladendetektiv einen Täter beim Diebstahl von Parfüm beobachten. Nach entsprechender Ansprache suchte der 45-Jährige jedoch das Weite und rannte davon. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurde er kurze Zeit später durch eine Streifenbesatzung aufgrund der guten Personenbeschreibung am Hauptbahnhof Aschaffenburg festgenommen. Hierbei wurde auch das Diebesgut im Gesamtwert von 75 Euro aufgefunden und ein Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl aus Baumarkt

Aschaffenburg. Ein aufmerksamer Kunde konnte am Samstag, gegen 11:00 Uhr, einen Ladendieb in einem Baumarkt in der Goldbacher Straße beobachten. Dieser nahm ein Bohrerset im Wert von 18 Euro an sich und entfernte sich aus dem Geschäft. Der durch den Kunden informierte Filialleiter nahm daraufhin gleich die Verfolgung auf und ließ die Polizei rufen. Gemeinsam konnte der 62-jährige Täter dann in einem untauglichen Versteck - einem nahgelegenen Gebüsch - gestellt werden. Das Diebesgut wurde dem Filialleiter wieder ausgehändigt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Körperverletzung endet in Haftzelle

Aschaffenburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 02:30 Uhr in der Würzburger Straße vor einer Bar zu einer Streitigkeit zwischen einem 22- und einem 18-jährigen Kontrahent. Im Verlauf schlugen sich beide Täter auch ins Gesicht und hatten jeweils leichte Verletzungen. Der Grund des Streites war nicht feststellbar, beide Beteiligte waren aber nicht unerheblich alkoholisiert. Ein unbeteiligter 30-Jähriger mischte sich dann im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme ein und störte diese. Ein Alkoholtest wurde verweigert, einem Platzverweis kam er ebenso nicht nach. Letztendlich wurde er in Gewahrsam genommen und die Aufnahme des Körperverletzungsdeliktes konnte ohne weitere Vorkommnisse fortgesetzt werden.

Anhängerreifen zerstochen

Kleinosteim. Durch den Besitzer eines Anhängers wurde in der Hanauer Straße in Kleinostheim eine Sachbeschädigung an den Reifen mitgeteilt. Diese wurden im Zeitraum vom 14.03. bis 19.03.2022 zerstochen und so ein Schaden von ca. 200 Euro verursacht. Täterhinweise sind bislang nicht vorhanden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-0 entgegen.

Straßenschild beschädigt

Großostheim-Pflaumheim. In der Breitfeldstraße 36 in Pflaumheim, wurde am Samstagmorgen ein beschädigtes Verkehrszeichen mitgeteilt. Das Verkehrszeichen der Tempo-30-Zone wurde wohl mutwillig im Laufe der Nacht halb umgedrückt. Der Sachschaden für die erforderliche Reparatur wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Täterhinweise sind nicht vorhanden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-0 entgegen.