Aschaffenburg: Weggeworfene Zigarettenkippe löst Feuerwehreinsatz aus

Eine weggeworfenen Zigarette löste am Mittwochmittag, gegen 13:30 Uhr, einen Feuerwehreinsatz aus. Ein junger Mann warf unüberlegt seinen Zigarettenstummel auf den Boden. Das leichte Glimmen der restlichen Zigarette reichte aus um Pappelschnee, der am Rande der Schweinheimer Straße lag, zu entzünden. Das Feuer breitete sich rasch aus und sprang zunächst auf ein Gebüsch, dann auf einen Baum, sowie im Anschluss auf einen in der Nähe befindlichen Steher Brennholz, über. Der Brand wurde rasch von der alarmierten Feuerwehr gelöscht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es entstand kein Gebäudeschaden. Der 20-jährige Raucher muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Führerschein ist nicht gleich Führerschein

Ein Renault wurde am Mittwochabend, gegen 23 Uhr, auf der Glattbacher Überfahrt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei zeigte der 51-jährige Fahrer seine Fahrerlaubnis der Klasse B vor. Bei genauerer Betrachtung des Führerscheins, fiel den Beamten jedoch die Kennzeichnung ins Auge, die dem Renault-Fahrer lediglich die Fahrt mit einem automatikbetriebenen Fahrzeug erlaubt. Der Herr war jedoch mit einem Twingo mit Schaltgetriebe unterwegs und so wurde noch vor Ort eine Weiterfahrt unterbunden. Nun erwartet den 51-Jährigen eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.