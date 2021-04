Aschaffenburg: VW in der Fischhohle angefahren und geflüchtet

Wer nach einem Parkrempler den flüchtigen Verursacher zur Verantwortung ziehen will, kann sich nicht allein auf einen Zettel von Zeugen berufen.

Im Zeitraum von Mittwoch, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 12:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw VW. Dieser stand in der Fischhohle abgestellt und weist nun einen Streifenschaden an der linken Fahrzeugseite auf. Dem Eigentürmer entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Pkw in Strietwald verkratzt und geflüchtet

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter verkratzte im Zeitraum von Mittwoch, 10 Uhr bis Donnerstag 16 Uhr einen Pkw Toyota. Das Fahrzeug stand in der Strietwaldstraße und weist nun Kratzer auf der rechten Fahrzeugseite auf. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Bienendieb in Kleinostheim

Kleinostheim. Ein unbekannter Täter machte sich im Verlauf des Sonntages zwei Bienenbeuten zu Eigen. Die Kästen samt Bienenvölker standen auf einer Grünfläche neben der Autobahn und fehlen nun spurlos. Dem Besitzer entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Citroen mit Kratzer versehen - Zeugen gesucht

Kleinostheim. Im Zeitraum von Donnerstag, 20 Uhr bis Freitag, 05:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen Pkw Citroen. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Kirchstraße abgestellt und weist nun Kratzer über die linken Fahrzeugtüren und an der linken Fahrzeugfront auf. Der Täter verursachte so, mit einem spitzen Gegenstand, mehrere tausend Euro Sachschaden.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Aschaffenburg