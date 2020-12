Aschaffenburg: Verstöße gegen nächtliche Ausgangssperre und Kontaktverbot

Hier wurde die nächtliche Ausgangssperre oder das bestehende Kontaktverbot missachtet.

Fahrt unter Drogeneinfluss unterbunden

Aschaffenburg. Bei einer Verkehrskontrolle in der Schönbornstraße wurden am frühen Sonntagmorgen gegen 2:30 Uhr bei einer 20-Jährigen Dame Anzeichen festgestellt, dass sie das Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel führt. Die Fahrt wurde unterbunden und zudem eine Blutentnahme durchgeführt.



mit verletztem Radfahrer Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Stockstadt. Am Samstagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, ereignete sich in der Castellstraße ein Verkehrsunfall. Hier wollte eine Auto-Fahrerin aus dem verkehrsberuhigten Bereich ausfahren und übersah einen von links kommenden Fahrradfahrer, welcher durch den Zusammenstoß zu Sturz kam. Der Radfahrer musste mit Verdacht auf Hüftfraktur in ein Klinikum eingeliefert werden.