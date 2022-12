Aschaffenburg: Verletzter Säugling aus Klinik entlassen

Nach dem heutigen Stand gehen die Ermittler davon aus, dass der 34-jährige Vater das Kind am 25. Oktober »mehrfach mit voller Kraft auf den Boden geworfen hat«. Der Säugling erlitt hierbei schwere Kopfverletzungen und Brüche.

Inzwischen wurde auch die am Tattag genommene Blutprobe des Vaters zum Teil ausgewertet. Diese ergab einen Alkoholwert von knapp über einem Promille. Ergebnisse zur Untersuchung auf Medikamente und Betäubungsmittel stehen noch aus.

Beschuldigter bestreitet Tat

Der Beschuldigte hatte sich nach seiner Festnahme vor dem Ermittlungsrichter zur Tat geäußert und diese bestritten. Der 34-Jährige ist zuvor weder vorbestraft noch aufgrund kleiner Delikte auffällig gewesen. Zum Tatmotiv besteht der Verdacht, so Bundschuh in seiner schriftlichen Antwort, dass der Vater möglicherweise »genervt« vom Schreien des Kindes war oder eifersüchtig. Der Beschuldigte ist weiter in Untersuchungshaft.

Neben dem Fall vom 25. Oktober ermitteln die Beamten auch zu zwei weiteren Vorwürfen gegen den 34-Jährigen. Er soll den Säugling bereits im Juli schon einmal misshandelt haben, ebenso im Jahr 2017 ein Kind aus einer anderen Beziehung. Fest steht jedoch, dass der Mann zuvor mit keiner Gewalttat auffällig geworden ist.

Dirk Ceelen