Aschaffenburg: Verfassungsfeindliches Zeichen in Motorhaube geritzt

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Die Geschädigte stellte ihren Opel Adam am Mittwoch in der Dinglerstraße im Bereich des dortigen Kindergartens ab. Am Samstag musste sie dann feststellen, dass ein Unbekannter ein verfassungsfeindliches Symbol - ein Hakenkreuz, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt - in die Motorhaube ihres Fahrzeuges geritzt hat. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat in der Folge nun die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen. Diese hoffen hierbei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.