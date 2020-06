Aschaffenburg: Unfallflucht auf Parkplatz in Nilkheim

Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Samstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr einen VW Golf. Dieser war auf dem Parkplatz am Geschwister-Scholl-Platz abgestellt und weist nun einen Schaden am Fahrzeugheck auf. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Briefkasten in Aschaffenburg gestohlen und in Streugutbehälter aufgefunden

Im Tatzeitraum von Samstag bis Sonntag machte sich ein unbekannter Täter gewaltsam an einem Briefkasten zu schaffen. Der Täter riss den Postkasten in der Marienstraße aus der Verankerung und legte ihn in einen Streugutbehälter vor einer Kirche in der Altholstraße. Der Postbehälter war nicht aufgebrochen worden, weshalb darin befindliche Briefe vor dem Zugriff Dritter gesichert waren. Der Schaden beläuft sich im dreistelligen Bereich.

Einbruchsversuch in Nilkheimer Gartenmarkt

Ein unbekannter Täter versuchte am Sonntag, gegen 3:00 Uhr, eine Eingangstür zu einem Gartenmarkt in der Niedernberger Straße aufzuhebeln. Das gleiche versuchte er auch an einem daneben stehenden Kiosk. Beide Male scheiterte die unbekannte Person. Sie ging leer aus, verursachte jedoch einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

stru/Polizei Aschaffenburg