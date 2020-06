Aschaffenburg: Drogenfahrt in der Berliner Allee

In der Berliner Allee wurde am Donnerstag, gegen 16 Uhr, der 19-jährige Fahrer eines Opel zu einer Verkehrskontrolle von einer Polizeistreife angehalten. Hierbei fielen den Ordnungshütern drogentypische Ausfallerscheinungen bei ihm auf. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt.

Mehrere Betäubungsmittelverstöße in Aschaffenburg

In der Unterführung des Hauptbahnhofes wurde am Donnerstag um 19:40 Uhr ein 34-Jähriger Mann angetroffen, der auf die Streifenbesatzung total apathisch wirkte, stark schwitzte und vollkommen orientierungslos war. Bei der Durchsuchung entdeckten die Ordnungshüter mehrere benutzte Spritzen und einige Tütchen mit insgesamt etwa 15 Gramm Amfetamin. Der Drogenabhängige wurde durch einen Rettungswagen ins Klinikum verbracht und dort stationär aufgenommen. Das aufgefundene Rauschgift wurde zum Zwecke der Einziehung sichergestellt.

Um 22:15 Uhr entdeckte eine Polizeistreife mehrere Jugendliche auf einer Baustelle im Ahornweg, welche sofort flüchteten. Ein 16-Jähriger konnte eingeholt werden. In seiner Umhängetasche hatte er knapp 10 Gramm Haschisch mitgeführt. Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Verstoß Betäubungsmittelgesetz wird der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Kennzeichendiebstahlin Hanauer Straße

Einem Suzuki, welcher in der Hanauer Straße abgestellt war, wurde in der Zeit zwischen 13:00 und 17:26 Uhr am Donnerstag das vordere Kennzeichen AB-ZU33 gestohlen. Schaden: 50 Euro.