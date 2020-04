Aschaffenburg: Unfall am Ostermontag

Am Ostermontag um 13:15 Uhr befuhr eine 31-Jährige mit ihrem Daimler den Lufthofweg und wollte nach links in die Schmerlenbacher Straße einbiegen. Hierbei übersah sie trotz Vorfahrtschild einen von links kommenden und vorfahrtberechtigten Skoda. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge mit etwa 8.000 Euro Gesamtschaden

Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz

In der Schweinheimer Straße wurde am Montag um 19:42 Uhr ein Pkw von einer Polizeistreife zur Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei fiel den Beamten sofort starker Marihuanageruch aus dem Wageninnern auf. Auf der Rücksitzbank saß ein 19-Jähriger, welcher eine Druckverschlusstüte mit einer geringen Menge Marihuana aushändigte. Eine vom zuständigen Gericht angeordnete Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden von Haschisch in geringer Menge. Das Rauschgift wurde zum Zwecke der Einziehung sichergestellt und der unkooperative Beschuldigte erkennungsdienstlich behandelt. Anzeige wird vorgelegt.

Diebstahl eines Aschenbechers

Zwei unbekannte Männer gingen am Ostermontag um 14:30 Uhr hinter das Gebäude einer Tankstelle in der Großostheimer Straße und ließen dort einen Aschenbecher für knapp 20 Euro mitgehen. Die Ermittlungen dauern an.

Betrunkener bedroht Spaziergänger und Polizeibeamte

Am Montag gegen 16:20 Uhr beleidigte und bedrohte ein amtsbekannter 34-Jähriger auf dem Weg zwischen Schloßberg und Mainufer einen 36-Jährigen. Zwei alarmierte Polizeibeamte wurden auch sofort mit ehrverletzenden Gesten durch den Betrunkenen (über 2 Promille) begrüßt. Nachdem ein Platzverweis nicht befolgt und die Androhung des Gewahrsames nicht fruchteten, wurde der Täter in Gewahrsam genommen und in der Arrestzelle ausgenüchtert.

Auf regennasser Fahrbahn verunglückt

Bessenbach. Ein Mitteiler verständigte am Ostermontag um 13:00 Uhr die Polizei, dass er am Kreisverkehr zwischen den Ortsteilen Straßbessenbach und Keilberg ein herrenloses, stark verschmutztes Motorrad der Marke Suzuki aufgefunden habe. Die Ermittlungen der Streife ergaben, dass eine 61-Jährige ein paar Stunden zuvor ins Rutschen gekommen und gestürzt war. Sie erlitt hierbei Prellungen. Nachdem das Krad nicht mehr fahrbereit war, verblieb es zunächst mit einem Sachschaden von etwa 500 Euro an der Unfallstelle und wurde später von privat abgeschleppt.

Polizeiinspektion Aschaffenburg