Aschaffenburg: Unbekannte erbeuten Markenkleidung im Wert von mehreren tausend Euro

Dem Sachstand nach verschafften sich die Täter zwischen Freitag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 22.30 Uhr, auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Firmengelände eines Logistikunternehmens in der Weichertstraße und öffneten gewaltsam mehrere Laster-Container. Mit ihrer Beute, Markenkleidung im Wert mehrerer tausend Euro, konnten die Täter im Anschluss unerkannt flüchten. Die Ermittler der Polizei Aschaffenburg bitten mögliche Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich dringend bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Erheblich alkoholisierter Autofahrer auf A3 - Beamte finden Einhandmesser

Aschaffenburg. Für einen 34-jährigen Mercedes-Fahrer endete am Sonntagabend die Fahrt auf der A3 nach einer Verkehrskontrolle. Er hatte deutlich zu viel Alkohol getrunken und ein Einhandmesser bei sich. Sein Führerschein und das Messer wurden sichergestellt.

Der schwarze Mercedes war gegen 23.30 Uhr in Richtung Frankfurt unterwegs, als Beamte der Verkehrspolizei den Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Grund dafür war die auffällige Fahrweise des Mannes, der offensichtlich die Spur nicht richtig einhalten konnte. Ein Alkoholtest brachte schließlich rund zwei Promille als Ergebnis hervor. Der 34-Jährige musste daher eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher, ebenso auch ein Einhandmesser, das der Mann verbotenerweise bei sich hatte. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Kundin stellt Ladendiebin - Gestohlenes Parfum aufgefunden

Großostheim. Am Samstagnachmittag konnte eine aufmerksame Kundin eines Drogeriemarkts eine flüchtige Ladendiebin festhalten und der Polizei übergeben. Die Streife fand bei der Tatverdächtigen das entwendete Parfum. Gegen die 49-Jährige wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Kassiererin des Drogeriemarkts in der Aschaffenburger Straße bemerkte gegen 15 Uhr, dass die 49-jährige Frau offensichtlich etwas mitgenommen hatte, ohne zu bezahlen. Eine 62-jährige Kundin hatte den Vorfall mitbekommen und gesehen, dass sich die Diebin mit einem Fahrrad entfernt hatte. Sie machte sich kurzerhand auf die Suche nach der Flüchtigen und stellte die Frau schließlich in der Raiffeisenstraße.

Die inzwischen hinzugerufene Streife der Aschaffenburger Polizei nahm den Diebstahl auf. Bei der 49-Jährigen wurde das entwendete Parfum im Wert von rund 10 Euro aufgefunden. Die Frau muss sich nun einem Strafverfahren stellen.

Fensterscheibe mit Stein beschädigt - Wer hat etwas beobachtet?

Aschaffenburg-Damm. Am Samstagabend hat ein bislang Unbekannter eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses mit einem Stein stark beschädigt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Die Bewohner des Hauses in der Haidstraße/Kupfergasse nahmen um 20.40 Uhr einen Knall wahr. Ein noch unbekannter Täter hatte die Scheibe eines zur Straße gewandten Fensters mit einem Verbundstein beschädigt und ist in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Aschaffenburger Polizei ist ergebnislos verlaufen.

Kratzer am ganzen Auto - Polizei sucht Zeugen

Heigenbrücken. Am Freitag hat ein Unbekannter ein Fahrzeug über zwei Seiten mit einem Gegenstand beschädigt. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt. Die Tat muss sich zwischen 10.30 und 13.45 Uhr auf dem Pendlerparkplatz im Hüttenwiesenweg nahe des Bahnhofs zugetragen haben. Der unbekannte Täter hat das Auto mit einem scharfkantigen Gegenstand auf der rechten und linken Fahrzeugseite zerkratzt. Die Schadenshöhe liegt bei schätzungsweise 2.000 Euro.

Kofferraumdeckel zerkratzt - Polizei bitte um Hinweise

Aschaffenburg-Nilkheim. Im Laufe des Freitags hat ein Unbekannter einen Lackschaden an einem schwarzen Renault verursacht. Die offenbar mutwillige Sachbeschädigung muss sich zwischen 9.55 und 18.15 Uhr im Tannenweg nahe eines Restaurants zugetragen haben. Der unbekannte Täter hat den Lack des Autos im Bereich des Kofferraums mit einem scharfkantigen Gegenstand beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei rund 1.000 Euro.

Autoreifen aufgeschlitzt und Lack zerkratzt - Zeugen gesucht

Johannesberg-Steinbach. Von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter einen Wagen auf dem Parkplatz eines Hotels in der Straße "Heppenberg" offensichtlich mutwillig beschädigt. Der Skoda Citigo war zwischen 22.30 Uhr am Abend und 4 Uhr morgens auf der Parkfläche abgestellt. Der Fahrzeugbesitzer bemerkte den Schaden beim Losfahren am frühen Morgen und verständigte die Polizei. Der rechte Vorderreifen wies einen Schnitt auf und der Lack des schwarzen Autos war zerkratzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.

