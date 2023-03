Aschaffenburg: Trickdieb täuscht 64-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Der 64-Jährige befand sich am Dienstag zwischen 12.45 und 13.15 Uhr in einem Therapiezentrum in der Würzburger Straße 172, als er auf dem dortigen Parkplatz von einem Unbekannten angesprochen worden ist. Im weiteren Verlauf verwickelte der Mann den Senioren in ein Gespräch, bat ihn um Bargeld und folgte ihm sogar bis in den Aufzug der dortigen Praxis. Letztendlich gelang es dem Täter, aus der Geldbörse des Geschädigten einen 50-Euro-Schein zu entwenden.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

lockige, nackenlange Haare

Vollbart

abgetragene Kleidung

ungepflegtes Erscheinungsbild

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Aschaffenburger Polizei zu melden.

Zwei erfolgreiche Verkehrskontrollen

Bessenbach/Hösbach. Streifen der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach waren am Dienstag mit gleich zwei Verkehrskontrollen erfolgreich. Für zwei Männer im Alter von 43 und 32 Jahren sowie eine 18-Jährige hat dies nun entsprechende Ermittlungsverfahren zur Folge.

Erste Kontrolle in Fahrtrichtung Nürnberg

Gegen 11 Uhr geriet auf der A3 bei Hösbach ein schwarzer Volvo ins Visier einer Streife der Verkehrspolizei. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei der 18-jährigen Beifahrerin eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Der 32-jährige Fahrer versuchte, die Beamten anschließend mit der Angabe falscher Personalien zu täuschen. Letztendlich zeigte er einen gefälschten rumänischen Personalausweis vor. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen einer Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Beifahrerin erwartet eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Weitere Kontrolle auf A3

Eine weitere Streife der Verkehrspolizei stoppte gegen 15 Uhr einen Audi mit kosovarischer Zulassung. Hierbei konnten beim 43-jährigen Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Nach einem positiven Vortest musste der Mann auf der Dienststelle eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem konnte im Fahrzeug eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.

Weitere Zeugenaufrufe

Aschaffenburg-Nilkheim. Am Freitag zwischen 13.45 und 23.15 Uhr wurde ein in der Wailandtstraße geparkter schwarzer Audi im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Kahl. Zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, wurde am Bahnhofsvorplatz ein Mountainbike der Marke KTM entwendet.

Kahl. Am Montag zwischen 11 und 16 Uhr wurde in der Aschaffenburger Straße ein schwarzer Ford Focus mutwillig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken