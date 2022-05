Aschaffenburg: Toyota erfasst Pedelec-Fahrer

Der Zweiradfahrer erlitt dabei Abschürfungen und eine Kopflatzwunde. Er wurde zur medizinischen Versorgung leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

An der Kreuzung Mainaschaffer Straße / Mörswiesenstraße missachtete der 36-jährige Autofahrer beim Linksabbiegen den Vorrang des entgegenkommenden Radfahrers. Dadurch kam es zur Kollision zwischen Pkw und dem Pedelec. Der 63-jährige Radfahrer stürzte dabei zu Boden. Die Feuerwehr Aschaffenburg unterstützte bei der Absicherung der Unfallstelle.



Dieb klaut Geldbeutel aus Auto

Aschaffenburg. Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Montagnachmittag (14:00 Uhr) und Dienstagmorgen 5:30 Uhr einen Geldbeutel aus einem Audi A6 geklaut. Der Fahrzeughalter hatte sein Fahrzeug im genannten Zeitraum am Fahrbahnrand im Hohenzollernring abgestellt und das Beifahrerfenster einen Spalt weit offen gelassen. Diese Gelegenheit nutzte der Täter aus und nahm den Geldbeutel an sich.

Sachdienliche Hinweise zu einer tatverdächtigen Person werden von der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021-857-0 entgegengenommen.

mkl/Polizei Aschaffenburg