Aschaffenburg: Supermarkt-Mitarbeiter mit Faust geschlagen

Ein 22-jähriger Student ging am Dienstag, gegen 15:10 Uhr, den Mitarbeiter eines Supermarktes in der Würzburger Straße an. Der 42-Jährige wurde mit der Faust ins Gesicht geschlagen und blutete im Anschluss an der Lippe. Den 22-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Aschaffenburger setzte sich nach Drogenkonsum hinters Steuer Nilkheim

Der 31-jährige Fahrer eines Daimler wurde am Dienstagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, im Aspenweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei gab sich der 31-jährige Aschaffenburger auffällig, weshalb ein Urintest durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv auf Marihuana und Amphetamin, woraufhin eine Weiterfahrt unterbunden wurde. Der Mann begleitete die Streife auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Im Anschluss wurde der Daimler-Fahrer entlassen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld.