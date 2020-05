Aschaffenburg: Streit eskaliert und Mann zieht Messer

Ein 47-jähriger Goldbacher und ein 62-jähriger Aschaffenburger gerieten am frühen Mittwochabend, gegen 18 Uhr, in Streit. Im weiteren Verlauf kam es in der Goldbacher Straße zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der 47-Jährige ein Taschenmesser zog und den 62-Jährigen bedrohte. Zum Einsatz des Messers kam es glücklicherweise nicht. Der 62-jährige Aschaffenburger erlitt Prellungen am Hinterkopf und der Wirbelsäule, während beim Goldbacher Kratzspuren am Hals erkennbar waren. Beide Männer müssen sich jetzt wegen Körperverletzung verantworten. Den 47-Jährigen erwartet zudem noch eine Anzeige wegen Bedrohung.

Gartenhaus in Schweinheim beschädigt

Ein unbekannter Täter ging in der Zeit von Samstag, 14 Uhr bis Mittwoch, 9 Uhr ein Gartenhaus in der Bischbergstraße an. Hierzu verschaffte sich der Täter zunächst Zugang zum Garten und beschädigte hierbei bereits einen Zaun und eine Mauer. Im Anschluss versuchte er Holzläden der Gartenhütte aus der Verankerung zu reißen. Der Täter verursachte hierdurch Sachschaden im dreistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Weibersbrunn Unbekannter klaut Baggerschaufel

An einer Oberbodenschaufel eines Baggers war ein unbekannter Dieb interessiert, der sich diese im Zeitraum von Donnerstag, 15 Uhr bis Mittwoch, 7 Uhr zu Eigen machte. Die Baggerschaufel befand sich auf einer Baustelle in Weibersbrunn und ist über 12.000 Euro wert. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

stru/Polizei Aschaffenburg