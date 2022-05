Aschaffenburg: Streit bei Party in der Würzburger Straße

Aus bislang unbekannten Gründen gerieten ein 17-Jähriger und ein noch unbekannter Täter in Streit, wobei der 17-Jährige mit einer Glasflasche angegriffen wurde. Er musste sich mittels eines Tierabwehrsprays seines Angreifers erwehren, weshalb der Beschuldigte die Flucht ergriff. Der deutlich alkoholisierte 17-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Die Fahndung nach dem bislang unbekannten Täter verlief negativ, die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Aschaffenburg. In der Zeit von Freitag, 15 Uhr bis Samstag, 13.40 Uhr, wurde ein in der Spessartstraße abgestellter Pkw BMW 3er in schwarz mutmaßlich beim Ausparken durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 3000,- Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Tel.: 06021/857-2230.

Aschaffenburg. Am Samstag, gegen 18.10 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Ladendetektiv eines Kaufhauses in der Goldbacher Straße ein Ladendieb mitgeteilt, welcher zunächst zu Fuß in Richtung Schöntal flüchtete. Dort konnte er jedoch aufgrund der umgehend eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen festgenommen werden. Die Tatbeute, Parfum im Wert von knapp 1000 Euro sowie Sportkleidung im Wert von knapp 350,- Euro konnten auf dem Fluchtweg aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Durchführung der weiteren erforderlichen Maßnahmen konnte der Beschuldigte von hiesiger Dienststelle entlassen werden, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls in zwei Fällen.

Fahrräder geklaut

Aschaffenburg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde im Röderweg ein abgeschlossenes E-Bike der Marke Specialized aus einer Garage entwendet.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Brückenstraße ein E-Bike der Marke Univega aus einem Hof entwendet.

Der Beuteschaden beläuft sich auf insgesamt 5000,- Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.: 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Goldbach. Am Samstag, zwischen 05.20 Uhr und 14.20 Uhr, wurde ein auf einem Supermarkt in der Aschaffenburger Straße geparkter KIA Rio von einem bislang unbekannten Verursacher angefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

mkl/Polizei Aschaffenburg