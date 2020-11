Aschaffenburg: Streife rückt wegen Betrunkenem an Tankstelle an

Der 55-jährige Mann konnte durch eine Streifenbesatzung angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet. Als der Mann zur Dienststelle verbracht werden sollte, leistete dieser Widerstand. Gegen ihn wird nun zudem wegen eines Vergehens „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ ermittelt.

Am Sonntag, gegen 2.30 Uhr, wurde ein Volkswagen ebenfalls in der Würzburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei dem 68- jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Der Mann musste sich zur Beweissicherung einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.





Aschaffenburg. Am Samstag, gegen 12 Uhr, befuhr ein 35- jähriger Fiat-Fahrer die Darmstädter Straße stadteinwärts. An der großräumigen Kreuzung mit dem Westring (Leiderer Lichtspiele) missachtete der Fahrer das Rotlicht. Zur gleichen Zeit fuhr ein 66-jähriger Ford-Fahrer mit einem Kleinbus in den Kreuzungsbereich bei Grünlicht ein. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierdurch entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden.

Geparktes Fahrzeug angefahren

Aschaffenburg. In der Zeit von Freitagabend, 20 Uhr, bis Samstagvormittag 11Uhr, wurde in der Helenenstraße ein geparkter blauer Opel angefahren. Hierdurch wurde der linke Außenspiegel im Wert von circa 60 Euro beschädigt.Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt offensichtlich unerlaubt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Großostheim. Am Samstag, gegen 19.45 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Audi Fahrer die Kreisstraße AB 16. An der Kreuzung mit der Großostheimer Straße (Chausseehaus-Kreuzung) wollte der Mann nach links abbiegen. Hierbei missachte der die Vorfahrt eines entgegen kommenden Audi, welcher von einem 26 jährigen Mann gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden 25.000 Euro. Beide Kraftfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

mkl/Polizei Aschaffenburg