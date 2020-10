Aschaffenburg: Imbiss feiert Eröffnung mit 200 Gästen - Polizei checkt Corona-Auflagen

Eine Streifenbesatzung konnte vor Ort feststellen, dass auf der Straße eine Musikgruppe spielte und sich circa 200 Personen im Umfeld, sowie im kleinen Gastraum aufhielten. Nach polizeilicher Aufforderung wurden die Corona-Schutzmaßnahmen durch die Personen größtenteils beachtet. Der 55-jährige Betreiber der Gaststätte wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg bei der Durchsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen unterstützt. Aufgrund der vorliegenden Verstöße wurden gegen den Verantwortlichen entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen erstellt, welche der zuständigen Verfolgungsbehörde (Stadtverwaltung Aschaffenburg) zur weiteren Bearbeitung und Entscheidung vorgelegt werden. > die Hintergründe hier auf main-echo.de

Unfallflucht - geparkter Mitsubishi beschädigt

Aschaffenburg. Am Samstag, gegen 20 Uhr, stellte der 22- jährige Fahrer eines Mitsubishi das Fahrzeug in einem Parkhaus in der Treibgasse ab. Zu diesem Zeitpunkt war das Kraftfahrzeug offensichtlich noch unbeschädigt. Als er kurz darauf wieder zu dem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung auf der Beifahrerseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise auf den/die Täter liegen nicht vor.

Unfallflucht nach vorausgegangener Streitigkeit

Aschaffenburg. Am Sonntag, gegen 2.30 Uhr, kam es vor einer Gaststätte in der Würzburger Straße in Aschaffenburg zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem alkoholisierten 29 -jährigen Mann und einem nicht bekannten Pärchen. Im Verlauf der Streitigkeit versuchte der Mann die Frau zu schlagen, konnte jedoch von mehreren Zeugen davon abgehalten werden. Anschließend stieg der Mann in seinen Wagen und fuhr los. Hierbei fuhr er einen 57-jährigen Mann, welcher bei den umstehenden Personen stand, mit seinem Kraftfahrzeug an. Der Fußgänger wurde durch den Anstoß leicht verletzt.Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Nach kurzer Zeit erschien der Kraftfahrzeugführer bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg, um eine Körperverletzung zu seinem Nachteil anzuzeigen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen „Verkehrsunfallflucht", Trunkenheit im Verkehr und weiteren Delikten eingeleitet, welches den genauen Ablauf klären muss. Sowohl der Führerschein, als auch der Wagen wurden sichergestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,61 mg/l.



Geparkter Opel beschädigt

Aschaffenburg. Der Geschädigte parkte seinen Opel am Samstag in der Zeit von 20 Uhr bis 21 Uhr vor einem Geschäft in der Ludwigstraße. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass die Heckscheibe des Fahrzeuges zerstört worden war. Der Sachschaden beträgt circa 700 Euro.

Gartenhäuser aufgebrochen

Aschaffenburg. In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagvormittag wurden in der Elsässer Straße insgesamt drei Gartenhäuser in der dortigen Kleingartenanlage aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter drangen offensichtlich im oben genannten Zeitraum in drei Gartenhäuser ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Es entstand Sachschaden. Über einen möglichen Beuteschaden ist noch nichts bekannt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg geführt.

Diebstahl eines Fahrrades

Aschaffenburg. Am Samstag, gegen 19 Uhr, stellte der 41 jährige Besitzer eines Fahrrades sein Gefährt unverschlossen vor einem Lokal in der Wermbachstraße ab. Er konnte beobachten, wie ein ebenfalls 41 jähriger Mann das Fahrrad von der oben genannten Örtlichkeit entwendete. Der Tatverdächtige wurde vom Geschädigten verfolgt und konnte bis zum Eintreffen der Streifenbesatzung festgehalten werden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahlsdeliktes eingeleitet. Da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Wildunfall mit einem Reh

Heimbuchenthal. Am Samstag, gegen 20.20 Uhr, befuhr die 41 jährige Fahrerin eines Volkswagen die Kreisstraße AB 9 im Bereich von Heimbuchenthal. Zu dieser Zeit querte ein Reh die Fahrbahn und wurde durch den Pkw erfasst. Das Reh wurde durch den Verkehrsunfall getötet. Am Pkw entstand ein Sachschaden.

Fahrt unter Drogeneinfluss - Betäubungsmittel sichergestellt.

Goldbach. Am Samstag, gegen 14.30 Uhr wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Dammer Weg bei einem 31 jährigen BMW Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Der Mann gab an, dass er noch Betäubungsmittel besitzen würde. In seiner Wohnung konnte eine geringe Menge Amphetamin und Marihuana sichergestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

mkl/Polizei Aschaffenburg