Aschaffenburg: Smoothies geklaut, getrunken und Pfand abgegeben

Die Täter tranken nicht bezahlte Smoothies und gaben anschließend das Leergut beim Pfandautomaten zurück. Der 39-jährige Mann steckte zudem mehrere unbezahlte Gegenstände in seinen Rucksack. Ein Ladendetektiv sprach das Pärchen nach dem Kassenbereich an. Während der Mann fliehen konnte, wurde die 18-jährige Frau an der Flucht gehindert und zeigte sich geständig. Beide müssen nun mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls rechnen.

Fahranfänger kommt von der Straße ab

Ein 18-jähriger Fahranfänger ist am Donnerstagabend in Hösbach von der Fahrbahn abgekommen. Er war zu schnell in einer Linkskurve gefahren. Die Insassen des Autos blieben unverletzt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 8.000 Euro geschätzt.

VW-Fahrer bedrängt Verkehrsteilnehmerin

In Hösbach hat am Donnerstagnachmittag ein unbekannter VW-Passat-Fahrer eine 27-jährige Autofahrerin bedrängt. Beim Überholvorgang schert er so dicht vor Fahrerin ein, dass diese stark abbremsen musste, um einen Umfall zu verhindern. Auf der Gegenseite kam ihm ein blaues Auto entgegen, das durch die Fahrweise ebenfalls gefährdet wurde. Die Polizei sucht nach dem Fahrer des blauen Fahrzeugs für eine Zeugenaussage.

Bei sachdienlichen Hinweisen ist die Polizei unter der Nummer 06021/857-0 erreichbar.