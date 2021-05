Aschaffenburg: Rollerfahrer übersieht Ampel und stößt mit Auto zusammen

Der 45-jährige Rollerfahrer befuhr gegen 16:45 Uhr die Schweinheimer Straße. Als er die Kreuzung zur Herrleinstraße und zur Südbahnhofstraße überquerte, überfuhr der 45-Jährige das Rotlicht. Aufgrund dessen kam es zur Kollision mit einem querenden, bevorrechtigten Pkw VW. Der Rollerfahrer kam zu Fall und zog sich Verletzungen am Fuß, an den Rippen sowie an der Schulter zu. Er musste von den Rettern in ein Krankenhaus gefahren werden. Der 26-Jährige VW-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß verkratzt und in vierstelliger Höhe beschädigt.

Polizeiinspektion Aschaffenburg dasch / Quelle: