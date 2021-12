Aschaffenburg: Roller-Fahrerin verletzt

Die Fahrerin des Citroens wollte gegen 14.50 Uhr rückwärts aus einem Anwesen auf die Mühlstraße einfahren. Hierbei übersah sie eine auf der Mühlstraße befindliche Rollerfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch die Fahrerin des Rollers auf die Fahrbahn stürzte. Die Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Auffahrunfall in der Würzburger Straße

Aschaffenburg. Auf der Würzburger Straße, am dortigen Kreisverkehr zur Kulmbacher Straße, kam es am Samstagnachmittag zu einem Auffahrunfall mit einem entstandenen Sachschaden von etwa 1000 EUR. Der Fahrer eines Opels fuhr von der Kulmbacher Straße aus in den Kreisverkehr ein, um diesen anschließend in Richtung Stadtmitte zu verlassen. Hierbei übersah er einen vor ihm befindlichen Pkw Daimler, der beim Verlassen des Kreisverkehrs kurz bremsen musste, um einen querenden Radfahrer passieren zu lassen.

Unfallflucht in der Österreicher Kolonie

In der Österreicher Kolonie kam es im Laufe des Samstags zu einer Verkehrsunfallflucht mit etwa 2000 EUR Sachschaden. Der Geschädigte parkte seinen Pkw BMW gegen 08:15 Uhr ordnungsgemäß in der Elsässer Straße. Gegen 15:30 Uhr stellte er eine frische Beschädigung an seinem Fahrzeug fest. Ein bis dato unbekannter Verursacher stieß im Bereich des linken Kotflügels mit dem BMW zusammen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle

Unfallflucht in Stockstadt

Stockstadt. Zwischen dem 9.12. und 11.12.2021 kam es in der Buchenrainsiedlung zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bis dato unbekannter Verursacher touchierte im genannten Zeitraum den linken Außenspiegel eines geparkten VW ID3. Durch den Zusammenstoß brach das Spiegelgehäuse an dem VW, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 EUR entstand. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

