Aschaffenburg: Rentner ohrfeigt Radfahrer

Am Mittwochmittag, gegen 12 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Radfahrer entlang der Würzburger Straße, wo ihm ein 42-jähriger Radler auf dem linken Fahrstreifen entgegenkam. Der 42-Jährige hielt an einer Engstelle an um dem Rentner das Passieren zu ermöglichen. Dieser blieb jedoch ebenfalls stehen und ohrfeigte den 42-jährigen Mann. Er wurde hierdurch an der Unterlippe verletzt. Gegen den Rentner wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

BMW gestreift und geflüchtet

Mainschaff. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte in der Zeit von Mittwoch, 21:15 Uhr bis Donnerstag, 06:30 Uhr einen Pkw BMW, der in der Neubaustraße abgestellt war. Nun zeichnen den Pkw Dellen sowie Schleifspuren linksseitig an der Front auf Höhe der Stoßstange und der Radkappe. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Heckscheibe eingeschlagen

Kleinostheim. Ein unbekannter Täter schlug am Mittwoch, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 19 Uhr, die Heckscheibe eines VW Touran ein. Dieser war im Hirschpfad abgestellt und weist nun einen Schaden im vierstelligen Bereich auf.

Reifenstecher in Keilberg

Bessenbach - Keilberg. Im Zeitraum von Samstag, 13 Uhr bis Montag, 13:30 Uhr wurden durch einen unbekannten Täter die beiden rechten Reifen eines Opel Astra plattgestochen. Das Fahrzeug stand in der Goethestraße und war zunächst nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich im dreistelligen Rahmen.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Aschaffenburg