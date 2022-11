Aschaffenburg: Reifensatz von Auto abmontiert und entwendet

Die Täter montierten die Räder von einem Pkw ab und flüchteten mit der Beute. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und hofft auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Die Täter haben sich in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 14.00 Uhr, und Montagmorgen, 07.45 Uhr, Zugang zu dem Betrieb in der Darmstädter Straße nahe des Bayernhafens verschafft und die Reifen von einem Ford Kuga entwendet. Das Fahrzeug haben die Diebe auf Pflastersteinen aufgebockt zurückgelassen. Im Anschluss sind die Täter bislang unerkannt entkommen. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Ermittler der Polizei Aschaffenburg suchen nun nach möglichen Zeugen.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum genannten Zeitpunkt auf dem Gelände oder in der Nähe des Autohandels gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2200 entgegen.

Aufmerksamer Polizist in Freizeit stellt betrunkenen Autofahrer fest - Mann mit über zwei Promille unterwegs

WIESEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagnachmittag stellten Beamte der Polizei Miltenberg bei einem Autofahrer einen erheblichen Alkoholwert von über zwei Promille fest. Ein Polizeibeamter, der sich gerade in seiner Freizeit befunden hatte war auf die Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden und hatte die Streife verständigt. Gegen 16.30 Uhr erhielt die Alzenauer Polizei die Mitteilung über einen auffällig fahrenden VW, der von Frammersbach in Richtung Wiesen unterwegs war. Der Anrufer hatte als Polizist offenbar ein geübtes Auge, als er vermutete, dass der Pkw-Fahrer nicht fahrtauglich sein könnte. Beamte der Lohrer Polizei unterstützten die Polizeiinspektion Alzenau. Sie konnten bei der Kontrolle des 48-jährigen VW-Fahrers deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Vortest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Er musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Autoschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntag, 11.00 Uhr, und Montag, 18.00 Uhr hat ein bislang Unbekannter einen schwarzen Pkw der Marke Cupra beschädigt, der im Bereich der 90er-Hausnummern in der Würzburger Straße geparkt war. Das Fahrzeug wurde offensichtlich mutwillig entlang der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2200 entgegen.

Unfallflucht auf Supermarktparkplatz – Zeugen gesucht

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der kurzen Zeit zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr kam es am Montag auf dem LIDL-Parkplatz in der Aschaffenburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht an einem dort geparkten Opel Astra in der Farbe Grau. Das Fahrzeug wurde von einem bislang Unbekannten an der Beifahrerseite beschädigt. Der hinterlassene Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.