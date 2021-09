Aschaffenburg: Räuberischer Diebstahl von Lebensmitteln

Der Diebstahlsversuch wurde von zwei Ladendetektiven bemerkt, welche den jungen Mann verfolgen und festhalten konnten. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife versuchte sich der Dieb mit aller Gewalt loszureißen, beleidigte und bedrohte die Ladendetektive. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass der junge Mann zuvor schon einen danebengelegenen Discounter betreten hatte. Dort hatte er bereits Hausverbot wegen eines vergangenen Deliktes. Auf den Täter kommt daher, neben Diebstahl, Bedrohung und Beleidigung, auch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch zu.

Vorfahrtsverstoß - 51-jähriger Autofahrer leicht verletzt

Am Mittwochmorgen übersah ein 51-jähriger Peugeot-Fahrer in der Bavariastraße beim Passieren der Kreuzung zur Lindestraße einen vorfahrtberechtigten BMW. Aufgrund von parkenden Autos wurde dem 58-jährigen BMW-Fahrer ebenfalls die Sicht versperrt und fuhr so dem Peugeot in die Beifahrerseite. Der Peugeot drehte sich durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad und die Airbags lösten aus. Der Peugeot-Fahrer klagte anschließend über Schmerzen im Brustbereich und wurde zur Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Durch Vorfahrtsverstoß erschrocken - 12.000 Euro Sachschaden

Großostheim. Am Mittwoch, gegen 09:00 Uhr, wollte ein 19-jähriger Berufskraftfahrer mit seiner Sattelzugmaschine von der Stockstädter Straße nach rechts in die Bauhofstraße einbiegen. Um den Abbiegevorgang mit seinem Gespann durchzuführen, fuhr er sehr weit in den Einmündungsbereich ein, ohne dabei auf die Vorfahrtsregelung rechts-vor-links zu achten. Ein 36-jähriger Mercedesfahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der Bauhofstraße in Richtung der Einmündung. Der vorfahrtberechtigte Autofahrer erschrak durch den auftauchenden Lkw und wich nach rechts aus. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite gegen das Eingangstor eines ansässigen Firmengebäudes. Anschließend kollidierte der Pkw innerhalb des Firmengeländes mit einem Holzstapel und einem Muldenkipper. Der Mercedesfahrer klagte nach dem Unfall über Rückenschmerzen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

24-Jähriger übersteuert in Rechtskurve

Dammbach. Am Dienstagnachmittag befuhr ein Mercedesfahrer die Staatstraße zwischen Krausenbach und der Rastanlage Rohrbrunn. In einer Rechtskurve übersteuerte er und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der junge Mann geriet hierbei ohne Fremdeinwirkung auf den Gegenfahrstreifen, drehte sich und rutschte mit seinem Pkw rückwärts an der Leitplanke entlang. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 24-Jährige blieb unverletzt.

Großostheim. Ein 52-jähriger Mercedesfahrer musste am Mittwoch, nach dem Einkauf in einem Supermarkt in der Aschaffenburger Straße, einen Unfallschaden an seinem Pkw feststellen. Der Herr hatte sein Fahrzeug dort zwischen 15:50 Uhr und 16:10 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes abgestellt. An seinem schwarzen Pkw war anschließend an der Schadensstelle gelber Fremdlack sichtbar. Der Unfallverursacher hatte den Schaden offensichtlich beim Parkvorgang verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der entstandene Sachschaden am Mercedes beträgt circa 1.500 Euro.

Einbruch in Schulgebäude

Großostheim. In der Zeit von Dienstag, 00:00 Uhr bis Mittwoch, 06:50 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine öffentliche Schule in der Schaafheimer Straße ein. Die Täter hebelten hierbei mehrere Türen auf und entwendeten 3.000 Euro aus einem Tresor. Zudem wurde schätzungsweise 5.000 Euro Sachaschaden verursacht. Täterhinweise gibt es bislang nicht.

