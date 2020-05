Aschaffenburg: Radfahrer im Verkehrskreisel angefahren

Am Donnerstagmorgen, um 6.45 Uhr, befuhr der Fahrer eines Honda die Goldbacher Straße in Richtung Innenstadt. Am Verkehrskreisel zur Ernsthofstraße missachtete er jedoch die Vorfahrt eines 54-jährigen Radfahrers der sich bereits im Kreisverkehr befand und prallte mit diesem zusammen. Der Radfahrer wurde über die Motorhaube geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei erlitt er diverse Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Die Schäden am Auto sowie am Fahrrad belaufen sich auf 1200 Euro.





Unfallflucht - geparkter Skoda beschädigt

Aschaffenburg. Am Donnerstagmorgen, in der Zeit von 8.10 bis 8.15 Uhr, wurde in der Obernauer Straße ein geparkter Pkw Skoda Fabia angefahren und der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 400 Euro zu kümmern.





Unfallflucht - Verkehrsschilder im Kreisverkehr beschädigt

Aschaffenburg. Am Donnerstagabend, gegen 22 Uhr, fuhr der 22-jährige Fahrer eines VW Polo, von der Hofgartenstraße kommend, in den Kreisverkehr zur Platanenallee/Ernsthofstraße ein. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen zwei Verkehrsschilder an der Ausfahrt zur Ernsthofstraße. Dabei wurden die Schilder sowie sein Auto beschädigt. Der Fahrer stieg aus, sammelte Teile seines Fahrzeuges ein und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern. Zwei aufmerksame Passanten verständigten die Polizei. Dadurch konnte anschließend der Unfallflüchtige mit seinem Fahrzeug angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.





Einbruch in Maria-Ward-Schule

Aschaffenburg. Bereits in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Donnerstagvormittag wurde ein Toilettenfenster der Maria-Ward-Schule in der Schweinheimer Straße aufgehebelt. Im Eingangsbereich der Schule schlug der Täter ein Fenster zu einem Umkleideraum ein. Weiterhin beschädigte er eine Glasscheibe einer Notausgangstüre. Entwendet wurde vermutlich nichts. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf 2000 Euro.





Unfallflucht - Mauerwerk mit Metallgerüst beschädigt

Rothenbuch. Am Donnerstag, in der Zeit von 5.30 bis 16.30 Uhr, wurde im Unteren Herrlesbergweg das Mauerwerk mit Metallgerüst eines Anwesens angefahren und beschädigt. Dabei wurden das Metallgerüst sowie eine dazugehörige Leuchte abgerissen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern.





Kleinostheim. Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Anwesen in der Bruchtannenstraße durch Farbbeutel verunreinigt. Ein Garagentor, eine Hauswand sowie der Hof des Anwesens wurden mit Farbbeutel beworfen. Im Hof konnten drei Farbbeutel aufgefunden werden. Schaden 500 Euro.

xere/Polizei Aschaffenburg