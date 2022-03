Aschaffenburg: Radfahrer durch Autofahrer erfasst

Grund für den Zusammenstoß mit einem Auto war, dass dessen 72-jährige Fahrerin beim Linksabbiegen an der Kreuzung Hauptstraße / Jahnstraße den Radfahrer übersah. Der Mann stürzte und prallte vermutlich mit der Schulter gegen die Frontscheibe des Autos. Der 51-Jährige musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Am gestrigen Mittwochabend gegen 19:45 Uhr wurde ein 45-jähriger Mann beim Diebstahl von Herrenparfüm und weiterer Kosmetikartikel in einem Drogeriemarkt in der Herstallstraße erwischt. Beim Verlassen des Geschäftes löste die akustische Diebstahlssicherung aus. Eine Angestellte des Drogeriemarktes stellte den Dieb daraufhin zur Rede, dieser flüchtete aber. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizeieinsatzkräfte konnte der Täter anschließend in der Ludwigstraße gefasst werden. In seiner Jacke fanden die Beamten die Beute im Wert von etwa 120 Euro. Gegen den Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eröffnet. Der Mann ist bei der Polizei einschlägig bekannt.