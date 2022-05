Aschaffenburg: Palmen am Freihofsplatz in Brand gesteckt

Während der Sachverhaltsaufnahme ging eine Mitteilung einer weiteren brennenden Palme in der Herstallstraße ein. Gesucht werden in diesem Zusammenhang zwei Männer, wobei einer auffällig groß war. Diese passierten den Bereich kurz zuvor und verhielten sich auffallend aggressiv.

Fahrer eines E-Scooters ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Während einer Verkehrskontrolle am Freitag gegen 11.20 Uhr in der Stengerstraße wurde festgestellt, dass der 26-jährige Fahrer des E-Scooters nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem war der E-Scooter nicht versichert, so dass der Fahrer seinen Weg zu Fuß fortsetzen musste.

Fahrer eines E-Rollers kollidiert mit Auto

Gegen 14.45 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Opel die Frauenhoferstraße in Richtung Friedrich-Krane Platz. Zeitgleich fuhr der Fahrer eines Elektro-Rollers den Friedrich-Krane Platz in Richtung Hafenbahnhofstraße und missachtete an der dortigen Einmündung die Vorfahrt des Pkw Opel. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der 73-jährige Rollerfahrer schwer verletzt und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Wasserlos eingeliefert. An dem Roller entstand ein Unfallschaden von circa 100 Euro. Der Pkw Opel wurde nicht beschädigt.

Zwei E-Bikes entwendet

In der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter von einem Fahrradabstellplatz in der Elisenstraße 26 ein abgeschlossenes E-Bike der Marke Cube, Typ Stereo Hybrid 120 Pro. Das Rad im Wert von circa 4000 Euro ist schwarz mit einer roten Aufschrift.

In der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr wurde am Dämmer Tor vor dem dortigen Fitnessstudio ein E-Bike der Marke Cube, Typ Reaction Hybrid Pro, entwendet. Die Geschädigte schloss ihr Rad an dem Fahrradabstellplatz ab. Als sie es wieder benutzten wollte, bemerkte sie, dass es durch einen bislang unbekannten Täter gestohlen wurde. Das schwarze Rad hatte einen Wert von 3025 Euro.

Fahrerin verursacht beim Rangieren einen Verkehrsunfall und flüchtet

Goldbach. In der Zeit von 09.35 Uhr bis 09.45 Uhr befuhr die Fahrerin eines weißen Pkw VW die Hauptstraße und stieß vor der dortigen Bank rückwärts an die vordere linke Stoßstange eines ordnungsgemäß geparkten Pkw VW. Die ältere Fahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von circa 300 Euro zu kümmern. Ein Zeuge konnte den Unfallhergang beobachten und meldete den Verkehrsunfall bei der Polizei.

Ladendieb entwendet Lebensmittel

Goldbach. Aus einem Lebensmittelgeschäft in der Aschaffenburger Straße versuchte ein 46-jähriger Mann gegen 15.30 Uhr zwei Flaschen Alkohol und weitere Lebensmittel im Gesamtwert von circa 25 Euro zu entwendet. Der Ladendetektiv bemerkte dies und hielt den Täter bis zum Eintreffen der Polizei auf.