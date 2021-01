Aschaffenburg: Ordentlich getankt und halbvollen Bierkasten geklaut

Anschließend nahm er einen halb gefüllten Bierkasten im Wert von etwa 16 Euro an sich und verließ das Tankstellengelände, ohne diesen zu bezahlen. Der Mann konnte kurz darauf durch eine Streifenbesatzung der Polizei Aschaffenburg angetroffen werden. Der Mann ließ sich auch von den eingesetzten Polizeibeamten nicht beruhigen und war stark alkoholisiert. Da aufgrund seines Zustandes mit weiteren Straftaten gerechnet werden musste, wurde dieser in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Diebstahl eingeleitet.

Wenn geparkte Autos angefahren werden und der der Verursacher abhaut

Aschaffenburg. Im Zeitraum von Freitag, 17.30 Uhr, bis Samstag, 13.30 Uhr, wurde der geparkte BMW eines Verkehrsteilnehmers auf einem Parkplatz in der Albrechtstraße in Aschaffenburg angefahren. Der unbekannte Unfallbeteiligte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. An dem geparkten BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro an der Frontstoßstange.

Aschaffenburg. In der vergangenen Woche, zwischen Montag 16 Uhr und Samstag 8.30 Uhr, wurde in der Lamprechtstraße in Aschaffenburg ein geparkter VW im Frontbereich angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem geparkten VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Aschaffenburg. In der Zeit zwischen Donnerstag 16 Uhr und Samstag 8.45 Uhr wurde ein, im Ulmenweg in Aschaffenburg geparkter BMW durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Statt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubter Weise von der Unfallstelle. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro im Bereich der Heckstoßstange.

Hinweise zu den Verkehrsunfällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/8570 entgegen.

Handtasche aus Damentoilette entwendet

Aschaffenburg. Am Freitagabend, zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr, wurde aus der öffentlich zugänglichen Damentoilette in der Tiefgarage der Stadthalle in Aschaffenburg eine Handtasche entwendet. Die 16-jährige Eigentümerin der Handtasche hatte diese dort vergessen. Als sie das Fehlen der Handtasche bemerkte, kehrte sie umgehend zur Stadthalle zurück. Die Tasche konnte nicht mehr aufgefunden werden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/8570 entgegen.

mkl/Polizei Aschaffenburg