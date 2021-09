Aschaffenburg: Motorradfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Laut Polizei zeigte nach Angaben eines unbeteiligten Zeugen die Ampel für den 53-jährigen Motorradfahrer auf dem Westring in Fahrtrichtung Nilkheim grün. Der 48-jährige Subaru-Fahrer auf der Darmstädter Straße in Fahrtrichtung Innenstadt übersah beim Passieren des Kreuzungsbereiches den Motorradfahrer und schleuderte diesen einige Meter in Richtung der Innenstadt.

Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich wurde durch Kräfte der Feuerwehr und der Polizeiinspektion Aschaffenburg für die Dauer von etwa 45 Minuten komplett gesperrt.

Auto überschlägt sich mehrfach in Aschaffenburg-Obernau

Am Mittwoch, gegen 21.20 Uhr kollidierte eine 21-jährige Renault-Fahrerin frontal mit dem Heck eines liegengebliebenen Peugeot in der Maintalstraße im Aschaffenburger Stadtteil Obernau. Das Pannenfahrzeug sollte eigentlich zum Unfallzeitpunkt von zwei Personen rückwärts von der Fahrbahn geschoben werden. Eine 24-jährige Dame setzte sich derweil auf den Fahrersitz, um das Auto zu lenken. Die beiden Schiebenden an der Fahrzeugfront bemerkten den sich nährenden Renault und traten seitlich auf den Grünstreifen, um das Fahrzeug ungehindert passieren zu lassen.

Durch das eingeschaltete Warnblinklicht eines BMW irritiert, welcher etwa 100 Meter vorher am Straßenrand abgestellt wurde und eigentlich der Absicherung von Person und Pannenfahrzeug dienen sollte, übersah die Renault-Fahrerin den liegengebliebenen Peugeot. Infolge der Kollision wurde der Peugeot samt der 24-jährigen Fahrzeuginsassin über die Gegenfahrbahn geschleudert, überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand. Der Renault kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Leitplanke. Die 24-Jährige wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug gezogen und erlitt eine Prellung am Hinterkopf. Sie wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Renault-Fahrerin blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden mit einem Totalschaden abgeschleppt. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug vor Ort und sicherte die Unfallstelle für den Zeitraum der Unfallaufnahme ab.