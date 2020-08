Aschaffenburg: Motorradfahrer stürzt am Ende des Landingtunnel

Der 20-jährige Fahrer befuhr den Landingtunnel mit seiner Suzuki und kam an dessen Ende alleinbeteiligt zum Sturz. Hierbei verletzte er sich und wurde zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Auslaufende Betriebsstoffe mussten durch die Feuerwehr Aschaffenburg abgebunden werden. An dem schwer beschädigten Motorrad entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Wie es zu dem Unfall kam ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.





Zwei Kleinunfälle in Folge verursacht



Aschaffenburg. Zu zwei Kleinunfällen in Folge kam es am Samstag gegen 15.45 und 16 Uhr am Schloßberg. Zunächst touchierte eine 85-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Volkswagen ein geparktes Fahrzeug leicht beim Ausparken. Hierbei entstand ein Schaden von jeweils rund 1.000 Euro Als sie dann an der Unfallstelle nochmals rangierte, kam es auch noch zum Kontakt mit einem weiteren Fahrzeug, wobei ebenfalls ein erheblicher Sachschaden von ca. 500 Euro verursacht wurde. Die Verursacherin muss sich nun um die entsprechende Schadensregulierung kümmern. Ebenso erfolgt eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde um die in Frage zu stellende Fahreignung überprüfen zu lassen.



Aufmerksamer Zeuge verfolgt Ladendiebin



Aschaffenburg. Der Zivilcourage eines aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Samstag gegen 15.45 Uhr ein Ladendiebstahl in der Müllerstraße geklärt werden konnte. Eine 63-Jährige ging zu diesem Zeitpunkt aus einer Drogerie, wobei die elektronische Diebstahlsicherung Alarm schlug. Eine Mitarbeiterin forderte die Frau noch auf stehen zu bleiben, diese versuchte aber zu flüchten. Ein aufmerksamer 48-jähriger Zeuge konnte das Geschehen jedoch beobachten und nahm die Verfolgung auf. Ihm gelang es die Täterin unmittelbar einzuholen und bis zum Eintreffen der Streife festzuhalten. So gelang es auch das Diebesgut, welches auf der Flucht weggeworfen wurde, wieder aufzufinden. Die Dame erwartete nun eine Strafanzeige aufgrund des Ladendiebstahles.



Fehlgeschlagener Fluchtversuch führt zu Marihuana-Fund

Haibach. Auffälliges Verhalten zeigte eine Gruppe Jugendlicher am Sonntag gegen 0.40 Uhr in der Ringwallstraße. Diese hielten sich zunächst am Kletterwald auf, gaben dann aber Fersengeld um sich beim Erblicken eines Streifenwagens so schnell wie möglich von der Örtlichkeit zu entfernen. Ein 20-Jähriger stolperte jedoch in der Hast und fiel zu Boden. Im Rahmen der dann folgenden Kontrolle konnten drei Blüten Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt werden. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

mkl/Polizei Aschaffenburg