Aschaffenburg: Motorradfahrer missachtet Vorfahrt, wird von Auto erfasst

Um 12:30 Uhr befuhr am Montag ein 39-Jähriger mit seinem Motorrad Harley-Davidson die Strietwaldstraße in Richtung Hasenhägweg und wollte an der Einmündung Habichtstraße nach links abbiegen, um auf der Strietwaldstraße zu bleiben. Zur gleichen Zeit befuhr eine 18-Jährige mit einem Opel die Habichtstraße geradeaus Richtung Innenstadt. Der Motorradfahrer missachtete die Vorfahrt der Autofahrerin, wurde vom Opel erfasst und unter der Front des Autos eingeklemmt. Er musste mit einer Fraktur ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden. Beide Fahrzeuge mussten

abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro.

Am Montag um 15:05 Uhr wurde in der Marienstraße ein 80-jähriger Rentner von einer Polizeistreife mit seinem Auto Daewoo kontrolliert. Dem Mann war bereits am 1. April der Führerschein aufgrund einer Straßenverkehrsgefährdung beschlagnahmt worden. Zur Gefahrenabwehr und zur Unterbindung der Weiterfahrt wurde der Autoschlüssel sichergestellt. Anzeige wird erneut vorgelegt.

Betäubungsmittelverstoß

Bei der Kontrolle einer 21-Jährigen durch die Polizei auf einer Mainwiese in der Kerschensteinstraße am Montag gegen 17 Uhr konnte eine geringe Menge Rauschgift bei ihr aufgefunden und zum Zwecke der Einziehung sichergestellt werden.

Fenster an einer Kirche eingeworfen

Am Montag, kurz vor 22 Uhr, konnte eine Zeugin beobachten, wie in der Hauptstraße im Stadtteil Obernau zwei Jugendliche auf einem schmalen Weg hinter der Kirche St. Peter und Paul liefen und dabei mit einem unbekannten Gegenstand eine Scheibe am Gotteshaus eingeworfen hatten. Anschließend flüchteten die Täter Richtung Main. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Das Duo wird wie folgt beschrieben:

- weiblich, ca. 15-16 Jahre alt, blonde schulterlange Haare, rote Jacke

- männlich, ca. 16 Jahre, kurze dunkle Haare, ca. 180 cm groß, dunkle Jacke

Hinweise erbittet die Polizei Aschaffenburg unter Tel: 06021/857-2230.

Polizei Aschaffenburg