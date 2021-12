Aschaffenburg: Motorradfahrer bei Wendemanöver in der Würzburger Straße verletzt

Beide fuhren hintereinander in stadtauswärtige Richtung. Auf Höhe der dortigen Tankstelle leitete der 22-jährige BMW-Fahrer ein Wendemanöver ein, um wieder stadteinwärts zu fahren. Hierbei beachtete er nicht den rückwärtigen Verkehr und der Fahrer des Leichtkraftrades kollidierte mit dem bereits abbiegenden BMW. Durch den Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf einen niedrigen, vierstelligen Betrag. Den BMW-Fahrer erwartet nun eine Anzeige nach der StVO.

Alleinbeteiligt mit Leitplanke kollidiert - hoher Sachschaden

Aschaffenburg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es auf der Staatsstraße 2309 zwischen Obernau und Aschaffenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine BMW-Fahrerin mit der Leitplanke kollidierte. Die 37-jährige Fahrerin kam aus bisher unbekannten Ursachen nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß mit der rechten Fahrzeugflanke gegen die parallel verlaufende Leitplanke und kam auf die Gegenfahrbahn. Glücklicherweise war diese zu der Uhrzeit kaum befahren, weshalb sich keine weiteren Unfallfolgen ereigneten. Durch den Zusammenstoß wurde die Leitplanke massiv verformt und der BMW an der linken Flanke stark beschädigt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde an der Unfallörtlichkeit verkehrssicher abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Unbekannter fährt auf Parkplatz in Vorgartenzaun

Goldbach. Am Donnerstagmittag stellte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses im Hösbacher Weg fest, dass innerhalb der letzten Woche ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer den Zaun des Vorgartens massiv beschädigte. Augenscheinlich stieß der Täter mit seinem Fahrzeug gegen den Metallzaun, sodass dieser aus der seitlichen Verankerung gerissen wurde. Anschließend flüchtete der Täter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht.

Zeugen, die Hinweise zu dem o.g. Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer: 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

Person nach Zusammenstoß mit Einkaufswagen leicht verletzt

Stockstadt. Am gestrigen Nachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Taunusstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Einkaufswagen. Letzterer wurde durch eine Dame, die ihre Einkäufe in ihrem Pkw verstaute, vor diesem abgestellt. Die Fahrerin des Mercedes rangierte rückwärts aus einer Parklücke und kollidierte mit dem Einkaufwagen. Hierbei wurde er auf das stehende Fahrzeug geschoben und das Bein der Frau zwischen Fahrzeugheck und Einkaufswagen eingeklemmt. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.





Geparktes Fahrzeug in Kleinostheim beschädigt

Kleinostheim. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 28.12.2021, und dem gestrigen Donnerstag, gegen 16:00 Uhr, wurde in der Marienstraße ein geparkter, blauer BMW massiv beschädigt. Der bisher unbekannte Täter zerkratzte die linke Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand. Der Sachschaden beläuft sich auf einen hohen, vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

mkl/Polizei Aschaffenburg