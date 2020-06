Aschaffenburg: Mit Softairpistole auf Tauben geschossen

Nach mehreren Hinweisen von Zeugen am Dienstag gegen 20:15 Uhr auf einen zunächst unbekannten Täter, welcher in der Frohsinnstraße von einem Balkon auf umliegende Dächer schoss, rückten einige Streifen der Polizeiinspektion zur Überprüfung an. In einer Wohnung konnten mehrere Personen angetroffen werden. Ein 19-jähriger Mann räumte ein, dass er mit einer Softairwaffe auf Tauben geschossen habe, um diese zu vertreiben. Im weiteren Verlauf entdeckten die Ordnungshüter sowohl bei ihm, als auch bei der 37-jährigen Wohnungsinhaberin eine geringe Menge Marihuana. Das Rauschgift und die Waffe wurden sichergestellt. Anzeige wegen Verstößen nach dem Waffengesetz, Tierschutzgesetz und Betäubungsmittelgesetz wird erstattet.

Trunkenheitsfahrt

Im Auweg wurde am Dienstag gegen 23:30 Uhr der 20-jährige Fahrer eines Pkw Opel von einer Polizeistreife zur Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei fielen den Ordnungshütern drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden und durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt.

Fahrraddiebstähle

Im Ulmenweg verschwand in der Zeit von Montag, 17:30 Uhr, bis Dienstag, 19:00 Uhr, aus einem Gartenhaus eines Einfamilienhauses ein Herren-Trekking-Rad der Marke Head XCR 700, schwarz, welches mit einem Spiralschloss gesichert war. Das Zweirad hat einen Zeitwert von gut 100 Euro. Ein Nachbar konnte zur Tatzeit im Ligusterweg eine dunkel gekleidete Person beobachten, die mit einer Taschenlampe in die Gärten leuchtete. Der Mann war etwa 180 cm groß, bekleidet mit einer dunklen Jeans, dunkelgrauer Jacke und Mütze. Möglicherweise der gleiche Täter ließ in der Kardinal-Galen-Straße zwischen 01.06., 16:00 Uhr und Dienstag, 07:00 Uhr ein Herren-Mountain-Bike der Marke Ghost Kato 1, schwarz/weiß, für etwa 300 Euro aus einer Garage mitgehen. Hinweise auf den Dieb erbittet die Polizei Aschaffenburg unter Tel.-Nr: 06021/857-2230.

Betäubungsmittelverstöße

Bei mehreren Kontrollen am Dämmer Tor am Dienstag zwischen 18:30 und 19:30 Uhr entdeckte eine Zivilstreife bei einem 18 und einem 44 Jahre alten Mann jeweils eine geringe Menge Rauschgift, welches zum Zwecke der Einziehung sichergestellt wurde. Anzeige folgt.

Scheibe eingeworfen

Eine Fensterscheibe wurde am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Dienstag, 06:40 Uhr, an einer Schule in der Stadtbadstraße mit einer Glasflasche von einem unbekannten Täter eingeworfen. Der Sachschaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Hinweise unter TelNr: 06021/857-2230 erbeten.