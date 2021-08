Aschaffenburg: Mit knapp zwei Promille im Toyota unterwegs

Bei der Kontrolle gegen 3 Uhr, konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Das Ergebnis lag im Bereich von etwa zwei Promille, was eine obligatorische Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheines zur Folge hatte.



Auffahrunfall in der Hofgartenstraße

Aschaffenburg. In der Hofgartenstraße kam es am Samstagnachmittag zu einem Auffahrunfall mit etwa 2000 Euro Sachschaden. Die Fahrerin eines Audi musste gegen 16 Uhr auf Höhe der Kittelstraße verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte die Fahrerin eines nachfolgenden VW zu spät und prallte mit ihrer Front gegen den Audi. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Pkw leicht beschädigt. Die Insassen blieben zum Glück unverletzt.



Radfahrer gestürzt und leicht verletzt

Aschaffenburg. Leichte Verletzungen zog sich ein Radfahrer bei einem Sturz in der Darmstädter Straße zu. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 13-Jähriger mit seinem BMX-Rad vom Volksfestplatz kommend in Richtung Mainradweg. In einer Linkskurve kam der Junge ohne Fremdbeteiligung zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Abklärung wurde der 13-Jährige mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An dem Fahrrad des Verunfallten entstand augenscheinlich kein Sachschaden.





Verkehrszeichen und Warnbarke entwendet

Aschaffenburg. Zwei, bis dato noch unbekannte Tatverdächtige, entwendeten am Sonntagfrüh gegen 0.30 Uhr, in der Schweinheimer Straße, an einer dortigen Baustelle, eine Warnbarke sowie ein Verkehrszeichen, „Verbot für Fahrzeuge aller Art, mit rotem Rand auf weißem Grund. Die beiden Tatverdächtigen wurden durch eine Passantin bei der Tat beobachtet. Die Zeugin konnte gegenüber der Polizei eine Beschreibung der beiden Verdächtigen abgeben. Demnach soll es sich um zwei 20-25-jährige Männer handeln. Ein Tatverdächtiger war mit einem orange-roten T-Shirt der zweite mit einem blaugemusterten Hemd bekleidet. Der Wert der entwendeten Gegenstände beziffert sich auf etwa 250 Euro. Die beiden Tatverdächtigen liefen von der Baustelle an der Schweinheimer Straße/ Ecke Südring, in Richtung Reigersbergstraße.





Fahrraddiebstahl in der Schloßgasse

Aschaffenburg. Im Zeitraum von Freitagabend 22 Uhr bis Samstagmorgen 9.45 Uhr, wurde ein Damenrad in der Schloßgasse entwendet. Das anthrazitfarbene Pedelec der Marke Kalkhoff war auf Höhe der Hausnummer 22 mit einem Schloss an einem dortigen Fahrradständer angeschlossen. Der Wert des Rades beziffert sich auf über 2000 Euro.



Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Goldbach. Bei der Kontrolle eines BMW ergaben sich am Samstagnachmittag Hinweise darauf, dass der 18-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Durch die kontrollierenden Beamten wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sollte die Auswertung der Blutprobe positiv verlaufen, muss sich der Fahrer des BMW wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten, für die ein mindestens einmonatiges Fahrverbot sowie eine Mindestgeldbuße von 500 Euro vorgesehen sind.

mkl/Polizei Aschaffenburg