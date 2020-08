Aschaffenburg: Mit Baggerschaufel eingequetscht

Bei einem Betriebsunfall wurde am Mittwoch gegen 17:00 Uhr ein 54-jähriger in der Mühlstraße mittelschwer verletzt und musste ins Klinikum gebracht werden. Der Mann lief zwischen einer Hauswand und einem Bagger, dessen 47-jähriger Fahrer ihn beim Schwenken mit der Schaufel übersah und einquetschte. Die alarmierte Streife nahm den Sachverhalt auf und verständigte auch die Berufsgenossenschaft.

Verletzt nach Vorfahrtsunfall

Ein 51-Jähriger fuhr mit seinem Peugeot in der Würzburger Straße am Mittwoch um 17:20 Uhr aus einer Hofeinfahrt heraus. Dabei übersah er eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte 58-Jährige, die mit ihrem Daimler stadtauswärts unterwegs war. Nach der Kollision der Autos klagte die Frau über Schmerzen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Sachschaden beläuft sich auf 8000 Euro.

Unfallflucht

Am Mittwoch um 13:00 Uhr stellte ein Mitarbeiter einer Zulieferfirma seinen Daimler in der Haidstraße ab. Als er nach 15 Minuten zum Auto zurückkam, entdeckte er, dass ein unbekanntes Fahrzeug den Kotflügel des Daimlers angefahren und beschädigt hatte. Der Täter flüchtete vom Unfallort und hinterließ einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Gemeinsamer Ladendiebstahl

Ein 30-jähriger Mann und seine 39-jährige Begleiterin betraten am Mittwoch gegen 12:40 Uhr eine Drogerie in der Fabrikstraße und ließen zwei hochwertige Parfums für über 100 Euro mitgehen. Zuvor hatten sie das Etikett abgekratzt. Nachdem sich die Frau von einer Kundin beobachtet gefühlt hat, stellte sie ihren Flacon zurück und verließ mit dem Mann gemeinsam das Geschäft. Der Artikel konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Anzeige gegen die amtsbekannten Straftäter wird vorgelegt.