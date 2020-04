Aschaffenburg: Mit Alkohol hinterm Steuer erwischt

Ein 51-jähriger Renault-Fahrer ist in Schweinheim bei einer Verkehrskontrolle mit einem Promille Alkohol erwischt worden . Die Polizei hatte zuvor die Information erhalten, dass sich der 51-jährige Fahrer stark schwankend seinem Fahrzeug genähert hatte und auch während der Fahrt durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Es geriet sogar teilweise in den Gegenverkehr, wobei niemand zu Schaden kam. Eine Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann begleitete die Streife auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg, wo ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest durchgeführt wurde. Im Anschluss wurde der Mann entlassen. Ihn erwarten nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Geparkten Toyota beschädigt und geflüchtet

Damm: Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Mittwoch, in der Zeit von 10 Uhr bis 13:15 Uhr, einen Toyota. Dieser ist auf dem Parkplatz eines Getränkehandels in der Lange Straße abgestellt worden und wieß nun eine Delle an der rechten Fahrzeugseite auf. Der Sachschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Löcher in Fensterscheibe

Aschaffenburg-Innenstadt: Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Donnerstag, gegen 00:15 Uhr, eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses in der Kranengasse beschädigt. Die Bewohnerin vernahm zur Tatzeit zwei Knallgeräusche und stellte im Anschluss zwei Löcher in ihrem Fenster fest. Zudem war die Stimme eines oder mehrerer Männer in einem nahegelegenen Gebüsch zu vernehmen. Eine weitere dunkel gekleidete, männliche Person im Alter von 18-25 Jahren rannte entlang der Straße „Am Floßhafen“. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

