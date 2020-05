Aschaffenburg: Mit Alkohol am Steuer erwischt

Ein 58-jähriger Führer eines VW Transporter wurde am Freitagmorgen gegen 07:50 Uhr in der Innenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahm die Streife sofort Alkoholgeruch wahr, weshalb mit dem Fahrer ein Alkotest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Es handelte sich offenbar um Restalkohol des Vorabends. Eine Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann begleitete die Streife auf die Dienststelle. Hier entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Der 58-Jährige muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Geparkten Daimler in Damm gestreift

Ein unbekannter Autofahrer streifte im Zeitraum von Mittwoch, 16 Uhr bis Donnerstag, 13 Uhr einen Daimler. Dieser war entgegen der Fahrtrichtung in der Zobelstraße abgestellt und weist nun einen Streifschaden an der Frontstoßstange rechts auf. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Frauen gehen in der Aschaffenburger Innenstadt aufeinander los

Zwei Frauen im Alter von 23 und 44 Jahren gerieten am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in Streit. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung in der Lindenstraße wurde die 44-Jährige beleidigt, an den Haaren gezogen und letztendlich mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Der Konflikt entwickelte sich zu einer Rauferei und endete erst, als eine weitere Dame die Parteien trennte. Die 44-Jährige erlitt eine Gesichtsprellung. Gegen die 23-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Damm: Täter nach Auto-Aufbruch festgenommen

Ein 47-jähriger Aschaffenburger schlug am Donnerstagabend gegen 22 Uhr die Scheibe eines Mercedes mit einem Stein ein und nahm eine darin befindliche Spiegelreflexkamera an sich. Dies blieb von dem Fahrzeugbesitzer und einem weiteren Mann nicht ungehört und so eilten sie zu dem in der Mittelstraße abgestellten Fahrzeug. Der 47-Jährige, der gerade dabei war mit einem Fahrrad zu flüchten, wurde von den zwei Männern gestellt und bis zum Eintreffen der Streife festgehalten. Die Polizei stellte im Anschluss fest, dass das mitgeführte Fahrrad ebenfalls gestohlen war. Der Eigentümer muss nun ermittelt werden. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls aus einem Kfz, Sachbeschädigung und Fahrraddiebstahl eingeleitet.

Zwei schwer Verletzte nach Motorradunfall in Sailauf

Ein Motorrad ist am Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr auf der Kreisstraße AB 2 von Sailauf kommend in Fahrtrichtung Jakobsthal gefahren. In einer ansteigenden Linkskurve verlor der 21-jährige Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überfuhr zunächst einen rechtsbefindlichen Graben und überquerte im Anschluss einen asphaltierten Parkplatz, parallel der Fahrbahn. Letztendlich prallte er gegen eine aufsteigende Waldböschung. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Motorrad, sodass der 21-jährige Fahrer und sein 17-jähriger Sozius abgeworfen wurden. Der Fahrer wurde an der Schulter verletzt. Der Sozius erlitt unter anderem einen offenen Bruch. Beide wurden einem Krankenhaus zugeführt. Das Motorrad wies Sachschaden im vierstelligen Bereich auf.

Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz in Mainaschaff

Ein Mercedes-Fahrer stellte am Donnerstag gegen 19:30 Uhr seinen Wagen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Johann-Dahlem-Straße ab. Während seines 20-minütigen Einkaufes touchierte ein unbekannter Autofahrer den Mercedes. Dieser weist nun Kratzspuren an der hinteren Stoßstange und der Heckklappe auf. Der Sachschaden wird auf über 2000 Euro geschätzt. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

stru/Polizei Aschaffenburg