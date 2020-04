Aschaffenburg: Mann steigt in Wohnung ein  Bewohnerin sperrt ihn im Badezimmer ein

Innenstadt. Am Dienstagmorgen, gegen 07:40 Uhr, verschaffte sich ein 31-jähriger Mann unberechtigt auf noch unbekannte Weise Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt. Hierbei wurde er jedoch von der 47-Jährigen Bewohnerin überrascht, die ihn kurzerhand in die Toilette einsperrte. Im Anschluss informierte sie die Polizei. Der Mann war offensichtlich dabei sich in der Wohnung nach Diebesgut umzusehen. Hierzu hatte er bereits Schubladen geöffnet. Die Polizeistreife fand zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel bei dem 31-Jährigen. Die 47-Jährige blieb glücklicherweise unversehrt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen versuchtem Diebstahl, Hausfriedensbruch und nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Montageschaum in Rollladen gespritzt

Goldbach. Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Montag, 18 Uhr bis Dienstag, 9 Uhr den Rollladen eines Gebäudes in der Aschaffenburger Straße. Dieser schützt den Eingangsbereich und wurde kurzerhand mittels Montageschaum fixiert. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

Diebstahl einer Sonnenliege zu Nachtzeiten

Goldbach. Sonntagnacht, gegen 00:30 Uhr, machte sich ein unbekannter Täter eine Gartenliege zu Eigen. Diese befand sich in einem Garten/Hof eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße. Bei dem Täter handelt es sich um eine männliche Person, die zur Tatzeit einen weißen Hund mit sich führte. Nähere Hinweise sind nicht bekannt.

Hochsitz in Brand gesteckt

Haibach. Am Dienstagmittag wurde ein brennender Hochsitz auf einem Feld in Dörrmorsbach gemeldet, welcher schnell von der freiwilligen Feuerwehr Haibach gelöscht werden konnte. In der Nähe des Hochsitzes wurde eine Flasche Teebaumöl aufgefunden, die offenbar als Brandförderungsmittel verwendet wurde. Zudem wurde der Verschluss eines Fensters herausgerissen. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Aschaffenburg