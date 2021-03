Aschaffenburg: Mal mitten auf der Straße "Am Floßhafen" geparkt ...

Nachdem der Fahrer zusammengesackt hinter dem Lenkrad saß, befürchtete die Zeugin einen medizinischen Notfall und sprach den Fahrer an. Dieser erwachte schlagartig, startete den Motor und fuhr übereilt in Richtung Obernau davon, wobei er mehrfach den Bordstein touchierte. Eine Streife konnte das Fahrzeug samt Fahrer letztlich in Kleinwallstadt feststellen. Aus medizinischer Sicht fehlte dem Mercedesfahrer nichts. Der Grund für das auffällige Verhalten dürfte vielmehr in seiner Alkoholisierung von über einem Promille liegen. Es folgten eine obligatorische Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheines.

Alkoholisierter Radfahrer gestürzt

Aschaffenburg. In der Aschaffenburger Schillerstraße stürzte am Samstagabend ein 34-Jähriger ohne Fremdeinwirkung mit seinem Rad. Zwei unbeteiligte Zeugen konnten beobachten, wie der Radler gegen 22.30 Uhr in Richtung Ebertbrücke fuhr und auf Höhe einer Tankstelle ohne erkennbaren Grund zu Fall kam. Durch den Sturz zog sich der 34-Jährige mehrere leichtere Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann mit über zwei Promille alkoholisiert war. In einem Krankenhaus erfolgte eine obligatorische Blutentnahme.





Verdacht auf Drogeneinwirkung

Aschaffenburg. In der Platanenallee in Aschaffenburg führten Beamte der operativen Ergänzungsdienste Aschaffenburg, am Samstagabend eine Verkehrskontrolle durch. Bei dem Fahrer eines Mercedes ergaben sich für die Beamten Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auf der Dienststelle erfolgte eine Blutentnahme. Sollte die Auswertung der Blutprobe positiv verlaufen, erwarten den Mercedesfahrer ein Bußgeld von mindestens 500 Euro sowie ein mindestens einmonatiges Fahrverbot.

Geschädigter Verkehrsteilnehmer gesucht

Aschaffenburg. Am Samstag parkte der Fahrer eines Renault Kangoo aus einer Parklücke in der ersten Ebene des Alexandra-Parkhauses aus. Hierbei touchierte er vermutlich einen neben ihm geparkten dunklen Kombi. Der Fahrer des Kangoo bemerkte den Streifschaden jedoch erst an seiner Wohnanschrift und verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Bei einer Überprüfung im Parkhaus, konnte der geschädigte Kombi nicht mehr angetroffen werden. Bei dem unbekannten, geschädigten Pkw handelt es sich um einen dunklen Kombi unbekannter Marke. Das Fahrzeug parkte zwischen 10 und 11.30 Uhr auf der ersten Ebene des Parkhauses, im Bereich der Doppelreihen.

Gruppe Jugendlicher beschädigen Seat auf dem Volksfestplatz

Aschaffenburg. Eine Gruppe von sechs Jugendlichen beschädigte am Samstag gegen 18.45 Uhr mutwillig auf dem Volksfestplatz einen dort geparkten Seat. Bei Eintreffen der ersten Streifenbesatzung, nahmen die Jugendlichen Reißaus. Zwei 14- und 15-Jährige konnten im Rahmen der Fahndung aufgegriffen und als Tatverdächtige identifiziert werden. Auf der Dienststelle wurden die beiden jungen Männer ihre Erziehungsberechtigten übergeben. An dem Seat entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.



Berauscht durch Großostheim

Großostheim. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Staatsstraße 3115, zwischen Aschaffenburg und Großostheim, stellten Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Samstagabend gegen 21.30 Uhr, bei dem Fahrer eines VW, drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der Mann, der angab gelegentlich Cannabisprodukte zu konsumieren, musste auf der Dienststelle eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sollte die Auswertung positiv verlaufen, kommen auf den VW Fahrer ein mindestens einmonatiges Fahrverbot sowie eine Bußgeld von mindestens 500 Euro zu.

Polizeibeamten tätlich angegriffen

Großostheim-Wenigumstadt. Am Sonntagfrüh beobachten Zeugen, wie ein Mann gegen 2.20 in der Hauptstraße Wenigumstadt gegen einen geparkten Opel Astra schlug. Im Rahmen der Fahndung konnten Beamte der operativen Ergänzungsdienste einen Mann antreffen, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Als die Beamten den Tatverdächtigen kontrollieren wollten, ergriff dieser zunächst die Flucht. In einer Seitengasse stürzte der 21-Jährige zu Boden und wehrte sich mit Kräften gegen die anschließende Fesselung. Einer der Polizeibeamten wurde hierbei leicht an der Hand verletzt. Der 21-Jährige, wurde zur Dienststelle verbracht und für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen.

mkl/Polizei Aschaffenburg