Aschaffenburg: Kia landet bei Unfall aufs Dach

Kurz nach 11 Uhr war ein 26-jähriger Kia-Fahrer auf der Schönbornstraße in Richtung Goldbach unterwegs. An der Ampelkreuzung zur Anschlussstelle der A3 wechselte der Mann vermutlich von der Fahrspur Richtung Autobahn nach links auf die Fahrspur in Richtung Goldbach und prallte anschließend seitlich in einen Hyundai. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Kia und landete auf dem Dach. Sowohl die beiden Insassen des Kia wie auch der Hyundai-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Alle drei wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Der Kia hat nur noch Schrottwert und auch am Hyundai entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insegsamt dürfte sich der Schaden auf mehrere tausend Euro summieren.

Ralf Hettler