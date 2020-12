Aschaffenburg: Kein Maske - Tumult im Omnibus

Da er keinen Mund-Nasen-Schutz trug, wurde er von mehreren Fahrgästen angesprochen. Der 20-Jährige reagierte sehr aggressiv und packte einen 53-jährigen Fahrgast an dessen Oberbekleidung und schubste ihn gegen die Türe des Busses. Dabei erlitt der 53-jährige Schmerzen und Prellungen. Die eintreffende Streifenbesatzung verwies den Aggressor aus dem Bus und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und einem Verstoß gegen infektionsschutzrechtliche Vorschriften gegen ihn ein.



Vorfahrt missachtet

Aschaffenburg. Am Samstagvormittag ereignete sich, gegen 10.30 Uhr, ein Verkehrsunfall im Stadtteil Schweinheim. An der Kreuzung Molkenbornstraße / Gutwerkstraße missachtete ein Opel-Fahrer die Vorfahrt eines VW-Fahrers. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.500 Euro.

Fahrer ist alkoholisiert

Aschaffenburg. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Würzburger Straße wurde am Samstagabend, gegen 22.40 Uhr, ein 34-jähriger VW-Fahrer kontrolliert. Bei ihm wurden glasige Augen festgestellt. Der Mann gab an, vor Fahrtantritt ein Bier getrunken zu haben. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Auffahrunfall auf der B26

Aschaffenburg. Am Samstagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, fuhr ein 62-Jähriger mit seinem BMW auf der B26 in Fahrtrichtung Aschaffenburg. An der Kreuzung zur Kreisstraße AB16 übersah er, dass der vor ihm fahrende VW verkehrsbedingt bremsen musste. Es kam zum Auffahrunfall. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Weiterer Unfall auf der B26

Aschaffenburg. Bei einem weiteren Unfall auf der B26 in Stockstadt wurde am frühen Sonntagmorgen, gegen 00.30 Uhr, ein BMW beschädigt. Der 25-jährige Fahrer fuhr von Babenhausen kommend in Richtung B469. Auf Höhe des dortigen Kreisverkehrs verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte die Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1700 Euro. Unfallursächlich dürfte die nicht den Witterungsverhältnissen angepasste Geschwindigkeit gewesen sein.

mkl/Polizei Aschaffenburg