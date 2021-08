Aschaffenburg: Im Biergarten ins Gesicht geschlagen - ins Klinikum eingeliefert

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger schlug dem Geschädigten wohl unvermittelt ins Gesicht. Ein weiterer Mann wollte schlichten und wurde ebenfalls von dem Unbekannten geschlagen. Der Geschädigte wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Er wurde im Gesichtsbereich verletzt. Ermittlungen zu dem unbekannten Tatverdächtigen wurden aufgenommen. Er wurde beschrieben als etwa 16 Jahre alt, 180 cm groß, Glatze, graues Tanktop. Hinweise zur Ermittlung des Tatverdächtigen nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.



Großostheim. Zu einem Flugunfall ist es am Samstag, gegen 11 Uhr, auf dem Verkehrslandeplatz Aschaffenburg gekommen. Hier wurde eine Piper schwer beschädigt. Der Pilot landete mit dem Luftfahrzeug auf dem Verkehrslandeplatz. Hierbei kam das Luftfahrzeug nach rechts von der Piste ab und prallte gegen eine Beleuchtungseinrichtung der Landebahn. Hier entstand ebenfalls Sachschaden.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein luftfahrtkundiger Beamter der Polizeiinspektion Aschaffenburg hinzugezogen. Nach ersten Erkenntnissen könnte es durch eine zu starke Betätigung der Radbremsen des Luftfahrzeuges zu dem Unfall gekommen sein. Zur Unfallaufnahme musste der Flugbetrieb am Verkehrslandeplatz circa.30 Minuten eingestellt werden.

Vorfahrt missachtet

Goldbach. Am Samstagvormittag kam es in Goldbach an der Kreuzung Raiffeisenstraße / Hösbacher Weg zu einem Verkehrsunfall aufgrund einer Vorfahrtsverletzung. Hier nahm die Fahrerin eines Seat dem bevorrechtigten VW die Vorfahrt. Es gilt die Vorfahrtsregelung „rechts vor links" an besagter Kreuzung. Beide Fahrzeuge krachten im Kreuzungsbereich ineinander. Der Seat prallte anschließend noch gegen einen Grundstückszaun. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin des Seat wurde leicht verletzt.



Verbotenes Messer mitgeführt

Kleinostheim. Gegen 19 Uhr wurde der Polizei ein Streit eines Pärchens auf offener Straße in Kleinostheim mitgeteilt. Die eintreffenden Beamten konnten im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme bei dem Herrn ein nach dem Waffengesetz verbotenes Messer auffinden. Es wurde sichergestellt. Der Mann wird angezeigt.

