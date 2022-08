Ein Mann hat am Freitag sowie am Montag am Aschaffenburger Hauptbahnhof Polizeibeamte angegriffen. Am Freitag hatte er mit einem Spazierstock um sich geschlagen, meldet die Polizei. Der 31-Jährige hatte dem Reinigungspersonal Bahnhof gewaltsam einen gefundenen Spazierstock, der dem Fundbüro übergeben werden sollte, entrissen.