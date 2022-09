Aschaffenburg: Gesuchter Mann schläft in Zug ein und geht Bundespolizei ins Netz

Am Samstagnachmittag (3. September) informierte ein Zugbegleiter einer Regionalbahn auf der Fahrt von Miltenberg in Richtung Aschaffenburg die Bundespolizei darüber, dass er einen Fahrgast nicht wach bekommt. Die Beamten weckten den tief schlafenden 20-jährigen Bulgaren schließlich gegen 14.40 Uhr am Aschaffenburger Hauptbahnhof auf und kontrollierten diesen. Einen gültigen Fahrschein konnte er vorweisen. Wegen versuchten Diebstahls wurde er jedoch per Haftbefehl gesucht. Als ihm die Beamten dies mitteilten, versuchte er umgehend zu flüchten, was nicht gelang. Da er unaufhörlich Widerstand leistete, mussten ihm schließlich Handfesseln angelegt werden.

Im späteren Verlauf folgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt, weil er die im Haftbefehl geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte. Weiterhin muss er sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.