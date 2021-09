Aschaffenburg: Geparkter Laster fängt Feuer auf Supermarktparkplatz

Gegen 10:05 Uhr musste die Feuerwehr Aschaffenburg zu einem Lastwagen-Brand bei einem Supermarkt in der Würzburger Straße ausrücken. Ein Lkw-Fahrer parkte seinen Wagen nach Warenauslieferung und verließ das Fahrzeug. Einige Zeit später wurde er durch eine Durchsage im Supermarkt aufmerksam, dass sein Führerhaus in Brand geraten ist. Beim Löschversuch zog er sich leichte Verbrennungen am Finger zu. Die Verletzung konnte vor Ort erstversorgt werden und bedarf keiner weiteren ärztlichen Behandlung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20 000 Euro. Ersten Einschätzungen zu Folge, ist ein technisches Problem die Brandursache gewesen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Aschaffenburg. Am Mittwochabend, gegen 21:30 Uhr wurde in der Schönbornstraße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei wurden bei dem 26-Jährigen Fahrer deutliche Anzeichen sichtbar, dass der Mann vor Fahrtantritt Kokain konsumiert hat. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.

Aschaffenburg. Am Mittwochabend, gegen 18:55 Uhr wurde ein Ladendiebstahl in der City-Galerie bekannt. Hier wurde ein 23-Jähriger beobachtet, wie er Kleidungsstücke im Wert von 205 Euro entwenden wollte. Da der Mann keinen festen Wohnsitz hat, wurde hierfür eine Sicherheitsleistung erhoben. Bei der Aufnahme wurde zudem bekannt, dass gegen den Mann noch ein Haftbefehl bestand, da eine Geldstrafe über 160 Euro eines vorangegangenen Deliktes bislang noch nicht gezahlt wurde. Die Summe entrichtete er noch vor Ort und konnte eine Haftstrafe abwenden.

Fahrraddiebstahl aufgeklärt

Aschaffenburg. Der Diebstahl eines Pedelecs im Wert von 3400 Euro konnte durch eine Streife aufgeklärt werden. Das Rad wurde am 12. Juni im Innenstadtbereich entwendet und konnte am gestrigen Mittwoch bei einer Kontrolle eines 34-Jährigen festgestellt und einem Diebstahl zugeordnet werden. Der Mann machte unglaubwürdige Angaben zur Herkunft des Rades. Das Rad wurde sichergestellt und gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Teile vom Traktor entwendet

Hösbach. Auf landwirtschaftliches Diebesgut hatte es ein unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch abgesehen. An einem auf einem Flurstück abgestelltem Traktor wurden eine Ackerschiene, das Zugmaul und die beiden Hakenlifte entwendet. Das Diebesgut hatte einen Gesamtwert von 2000 Euro.

xere/Polizei Aschaffenburg