Aschaffenburg: Frau per Anhalter auf der A3 unterwegs

Am Montagabend wurde die Autobahnpolizei von Verkehrsteilnehmern informiert, dass eine Person auf dem Seitenstreifen der Autobahn A3 zu Fuß unterwegs wäre. Die eingesetzten Beamten konnten eine Frau auf dem Seitenstreifen, Höhe Aschaffenburg-Strietwald, feststellen. Sie zog einen Koffer hinter sich her. Als Erklärung gab sie an, per Anhalter nach Bulgarien mitgenommen werden zu wollen. Grund hierfür wäre ein Streit mit ihrer Mutter gewesen, dem sie wohl aus dem Weg gehen wollte. Die Beamten bewiesen Geschick und konnten bei einem Gespräch zwischen Mutter und Tochter vermitteln, so dass beide wieder vereint in ihre gemeinsame Wohnung zurückgehen konnten.