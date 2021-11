Aschaffenburg: Fahrzeughalter überrascht Dieb im eigenen Auto

Der 41-Jährige Fahrzeuginsasse hatte sich in das unverschlossene Fahrzeug gesetzt um dort nach Getränken zu suchen. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen versuchtem Diebstahl auf.

Gegen Verkehrsschild gefahren: Zeuge beobachtet Unfallflucht

Schweinheim. Am Sonntagabend um 19 Uhr fuhr ein 53-jähriger BMW-Fahrer beim Rangieren in der Südbahnhofstraße rückwärts gegen ein Verkehrsschild. Trotz des offensichtlich verursachten Schadens fuhr der Fahrzeugführer weiter, nachdem er das Schild wieder aufgestellt hatte. Dabei wurde er durch einen Zeugen beobachtet. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat anhand des Kennzeichens den unfallflüchtigen Fahrer ermittelt und ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen. Der Fahrer zeigte sich geständig. Er ging davon aus, dass der Sachverhalt mit dem Wiederaufstellen des Schildes erledigt wäre.

Streit am Hauptbahnhof: Täter versucht Polizisten zu verletzen

Damm. Am Sonntagabend, gegen 19:30 Uhr, kam es am Dämmer Tor zu einem Streit mit mehreren Beteiligten. Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg musste eingreifen und ein Handgemenge zwischen zwei Personen auflösen. Ein 33-Jähriger zeigte sich hierbei äußerst aggressiv gegenüber den Beamten und wirkte zudem stark alkoholisiert. Bei seiner Fesselung leistete der Aggressor Widerstand und versuchte einen Polizisten mit einem Kopfstoß zu treffen. Gefesselt auf dem Boden liegend beleidigte er anschließend die Einsatzkräfte mehrfach. Aufgrund seines hohen Aggressionspotentials wurde der 33-Jährige in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffes und Beleidigung verantworten.

Zwei Autos durch unbekannten Täter zerkratzt

Kleinostheim. Im Verlauf des Samstagnachmittags, zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr, wurden in der Hanauer Straße, gegenüber der Einmündung Mühlstraße, zwei Autos beschädigt. Der verursachte Schaden befindet sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Bereits am Tag zuvor wurde in der tatortnahen Brentanostraße ein Toyota durch einen unbekannten Täter zerkratzt. Hinweise auf den Vandalen gibt es bisher noch nicht.

Täter tritt Seitenspiegel ab

Johannesberg. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05:10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter im Ortsteil Sternberg an zwei Autos jeweils den linken Seitenspiegel. Hierdurch wurde ein Schaden in Höhe von circa. 200 Euro verursacht. Ein Anwohner hatte zum Tatzeitpunkt einen dumpfen Schlag von der Straße aus gehört und sah aus dem Fenster heraus eine Person wegrennen. Aufgrund der Dunkelheit konnte die Person jedoch nicht genauer beschrieben werden.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in einem der beiden zuvor beschriebenen Fälle nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg